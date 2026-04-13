Pronostico Tondela-Gil Vicente: colpaccio esterno con sogno Europa

di

Tondela-Gil Vicente è una gara della ventinovesima giornata del campionato portoghese e si gioca lunedì: formazioni e pronostico 

Una sola vittoria nelle ultime dodici partite per il Tondela, una squadra che evidentemente retrocederà perché ha cinque punti di distacco rispetto alla prima posizione utile per la salvezza. Una situazione di classifica complicata e che rimarrà tale anche nella serata di lunedì: il Gil Vicente è in forma e sogna anche un piazzamento europeo. Le possibilità ci sono, eccome.

Pronostico Tondela-Gil Vicente
Pronostico Tondela-Gil Vicente: colpaccio esterno con sogno Europa (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Diciannove gol fatti e 44 subiti: tantissimi per i padroni di casa che, per quanto riguarda la fase difensiva non sono i peggiori del campionato, lì davanti solamente l’AFS (ultimo con 12 punti) ha fatto gli stessi gol. Eccolo il vero problema di questa squadra, che non riesce in nessun modo a segnare. Nelle ultime sei partite giocate davanti al proprio pubblico sono solamente tre le esultanze, divise in due partite. Troppo poche, realmente, per pensare alla possibilità di rimanere in corsa per la questione salvezza. Se in mezzo ci mettiamo le motivazioni ospiti, allora il quadro ci pare possa essere abbastanza completo e senza nessuna possibilità che il match possa finire in maniera diversa.

Come vedere Tondela-Gil Vicente in diretta tv e streaming

La sfida Tondela-Gil Vicente, gara valida per la ventinovesima giornata del campionato portoghese, è in programma lunedì alle 21:15. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Gil Vicente è quotata 1.95 su GoldbetLottomatica. Il segno NO GOL, invece, ha un valore 1.70 su Goldbet e Lottomatica.

Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Il pronostico

La vittoria esterna ci pare molto probabile in una gara con una sola squadra a segno, quella ospite ovviamente.

Le probabili formazioni di Tondela-Gil Vicente

TONDELA (4-2-3-1): Bernardo; Bebeto, Medina, Marques, Maviram; Rodriguez, Hodge; Van der Heide, Lopes, Maranhao; Siebatcheu.
GIL VICENTE (3-4-1-2): Figueira; Konan, Buatu, Espigares, Hevertton; Caseres, Esteves; Souza, Garcia, Moreira; Varela.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 0-2

Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica