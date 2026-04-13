Pronostico Serbia-Italia femminile: primo sorriso per le azzurre

Serbia-Italia è una partita valida per le qualificazioni al prossimo Mondiale femminile: dove vederla, formazioni e pronostico

Dopo aver assaporato la finale dell’Europeo la scorsa estate, la nazionale femminile di Andrea Soncin si gioca l’accesso al prossimo Mondiale. E non sarà facile andarci direttamente, visto che passa solo la prima del girone e tutte le altre poi hanno gli spareggi. L’avvio, nelle prime due giornate, non è stato dei migliori: una sconfitta e un pareggio. Ma adesso in Serbia è arrivata l’occasione per prendersi il primo sorriso.

Contro una nazionale molto indietro nel ranking, l’Italia vede da vicino la possibilità di prendersi la prima vittoria in questo raggruppamento. C’è da dire, comunque, che le azzurre hanno dimostrato nel corso di questi anni di essere cresciute parecchio sotto tutti gli aspetti e che quindi hanno le possibilità di vincere le 4 partite che rimangono da qui alla fine del girone. E chissà, magari in questo modo poter anche staccare il biglietto diretto del Mondiale che si giocherà in Brasile.

In Serbia come detto non dovrebbero esserci chissà quali problemi. Parliamo davvero di una squadra, quella di casa, che nonostante alcuni provvedimenti importanti in federazione per lo sviluppo del calcio femminile si ritrova a inseguire. Insomma, in poche parole, per Soncin è arrivato il momento del primo sorriso in queste qualificazioni.

Come vedere Serbia-Italia in diretta tv e in streaming

Serbia-Italia in programma martedì alle 18:15 e si potrà seguire in diretta tv su Rai 2. In streaming, inoltre, il match in questione potrà essere visto su Rai Play. I diritti delle partite delle azzurre, così come quelli della nazionale maggiore e di tutte le nazionali, sono in esclusiva della Rai.

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Il pronostico

Azzurre sicuramente vincenti dentro un match che potrebbe vedere solamente la nostra nazionale a segno. Di certo per la squadra allenata da Soncin arriveranno i primi tre punti in queste qualificazioni.

Le probabili formazioni di Serbia-Italia

SERBIA (4-3-3): Kostic; Petrovic, Slovic, Damjanovic, Vlajnic; Stupar, Milivojevic, Cankovic; Stokic, Ivanovic, Poljak.

ITALIA (3-5-2): Giuliani; Lenzini, Salvai, Linari; Oliviero, Caruso, Giugliano, Greggi, Di Guglielmo; Cantore, Girelli.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2