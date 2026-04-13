Pronostico Rizespor-Gaziantep: è il momento del sorpasso

Rizespor-Gaziantep è una gara della ventinovesima giornata del campionato portoghese e si gioca lunedì: formazioni e pronostico
Parliamo di due squadre che ormai hanno conquistato la salvezza – rispettivamente dieci e undici i punti di vantaggio rispetto all’ultima squadra che andrebbe nella serie minore – Rizespor e Gaziantep non si giocheranno quasi nulla da qui alla fine dell’anno, anche perché le posizioni alte di classifica sono troppo lontane per pensare in qualche modo di raggiungerle.
In una partita, insomma, con pochi pensieri in testa, queste due squadre potrebbero anche trovare il gusto di divertirsi e divertire. E magari, a dire il vero, potrebbero pure trovare la possibilità – parliamo dei padroni di casa – del sorpasso: sono divise da un solo punto in classifica, come avrete potuto capire in precedenze, e il Rizespor ha già messo la freccia. Soprattutto perché questa squadra si presenta all’appuntamento di lunedì dopo tre vittorie consecutive davanti al pubblico amico con un bilancio molto importante: sette gol fatti e uno solo quello subito. Insomma, c’è l’alchimia giusta anche con i tifosi ed è un fattore che deve essere tenuto in considerazione per il nostro pronostico.
Come vedere Rizespor-Gaziantep in diretta tv e streaming
La sfida Rizespor-Gaziantep, gara valida per la ventinovesima giornata del campionato portoghese, è in programma lunedì alle 19. Le partite del massimo campionato turco, in Italia, non si possono seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming, nessuno ha infatti acquisito i diritti di questo campionato.
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Comparazione quote
La vittoria del Rizesport è quotata 1.72 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.65 su Goldbet e Lottomatica.
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Il pronostico
Come detto prima è una sfida che dovrebbe regalare gol e spettacolo perché i pensieri non ci sono. Quindi gara da almeno un gol per squadra con una buona quota. E per completare l’opera ci stuzzica parecchio la possibile vittoria dei padroni di casa.
Le probabili formazioni di Rizespor-Gaziantep
RIZESPOR (4-1-4-1): Fofana; Pala, Akaydin, Sagnan, Orak; Anralyali; Augusto, Olawoyin, Laci, Mihaila; Sowe.
GAZIANTEP (3-5-2): Bozan; Sangare, Abena, Mujakic; Perez, Kozlowski, Kabasakal, Camara, Lungoyi; Bayo, Maxim.
POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-1
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