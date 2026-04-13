Pronostico Rizespor-Gaziantep: è il momento del sorpasso

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Rizespor-Gaziantep è una gara della ventinovesima giornata del campionato portoghese e si gioca lunedì: formazioni e pronostico 

Parliamo di due squadre che ormai hanno conquistato la salvezza – rispettivamente dieci e undici i punti di vantaggio rispetto all’ultima squadra che andrebbe nella serie minore – Rizespor e Gaziantep non si giocheranno quasi nulla da qui alla fine dell’anno, anche perché le posizioni alte di classifica sono troppo lontane per pensare in qualche modo di raggiungerle.

Pronostico Rizespor-Gaziantep
Pronostico Rizespor-Gaziantep: è il momento del sorpasso (Profilo Instagram Rizespor) – Ilveggente.it

In una partita, insomma, con pochi pensieri in testa, queste due squadre potrebbero anche trovare il gusto di divertirsi e divertire. E magari, a dire il vero, potrebbero pure trovare la possibilità – parliamo dei padroni di casa – del sorpasso: sono divise da un solo punto in classifica, come avrete potuto capire in precedenze, e il Rizespor ha già messo la freccia. Soprattutto perché questa squadra si presenta all’appuntamento di lunedì dopo tre vittorie consecutive davanti al pubblico amico con un bilancio molto importante: sette gol fatti e uno solo quello subito. Insomma, c’è l’alchimia giusta anche con i tifosi ed è un fattore che deve essere tenuto in considerazione per il nostro pronostico.

Come vedere Rizespor-Gaziantep in diretta tv e streaming

La sfida Rizespor-Gaziantep, gara valida per la ventinovesima giornata del campionato portoghese, è in programma lunedì alle 19. Le partite del massimo campionato turco, in Italia, non si possono seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming, nessuno ha infatti acquisito i diritti di questo campionato.

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Comparazione quote

La vittoria del Rizesport è quotata 1.72 su GoldbetLottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.65 su Goldbet e Lottomatica.

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Il pronostico

Come detto prima è una sfida che dovrebbe regalare gol e spettacolo perché i pensieri non ci sono. Quindi gara da almeno un gol per squadra con una buona quota. E per completare l’opera ci stuzzica parecchio la possibile vittoria dei padroni di casa.

Le probabili formazioni di Rizespor-Gaziantep

RIZESPOR (4-1-4-1): Fofana; Pala, Akaydin, Sagnan, Orak; Anralyali; Augusto, Olawoyin, Laci, Mihaila; Sowe. 
GAZIANTEP (3-5-2): Bozan; Sangare, Abena, Mujakic; Perez, Kozlowski, Kabasakal, Camara, Lungoyi; Bayo, Maxim. 

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-1

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