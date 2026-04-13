Pronostico Liverpool-PSG, nessun miracolo ad Anfield: è successo 9 volte su 10

Liverpool-PSG è una partita valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: statistiche, notizie, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Non rende bene l’idea il 2-0 con cui all’andata il PSG campione d’Europa in carica ha piegato il Liverpool di Arne Slot. Il risultato non “valorizza” appieno il dominio della squadra di Luis Enrique, che ha spadroneggiato dal primo all’ultimo minuto, non rischiando praticamente nulla. I Reds, infatti, sono stati praticamente inoffensivi. Appena lo 0,17 di xG creati nella notte del Parco dei Principi, una delle percentuali più basse da quando al timone c’è l’allenatore olandese.

La strategia dell’ex Feyenoord, adottata per provare a limitare i danni e soprattutto per contenere i velocissimi terzini del PSG Hakimi e Nuno Mendes, non ha sortito gli effetti sperati: il Liverpool, infatti, è sceso in campo con un insolito 3-5-2, senza capitan Salah (l’egiziano è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti) e con l’obiettivo di creare densità a centrocampo, mentre i due esterni Frimpong e Kerkez avrebbero dovuto, almeno in teoria, contrastare i dirimpettai. Slot, in un certo senso, aveva intuito che evitare la sconfitta a Parigi, contro un avversario in forma smagliante, era sostanzialmente impossibile: sperava di incassare meno gol possibili per poi avere qualche chance nel ritorno ad Anfield.

In parte i Reds ce l’hanno fatta: per quello che si è potuto vedere una settimana fa nella capitale transalpina, perdere con appena due reti di scarto è comunque un discreto risultato.

PSG più riposato

Servirà in ogni caso un’impresa ai limiti del possibile per ribaltare tutto in Inghilterra. Il PSG potrebbe “permettersi” anche di perdere con un gol di scarto e passare ugualmente il turno (in semifinale affronterebbe una tra Real Madrid e Bayern Monaco).

Nel fine settimana, oltretutto, i parigini hanno pure riposato, dal momento che la federazione francese ha optato, nonostante le tante polemiche, per il rinvio dello scontro diretto con il Lens – il PSG, primo, ha 4 punti di vantaggio e una gara in meno rispetto ai giallorossi – per consentire a Luis Enrique di concentrarsi sulla Champions. Il Liverpool invece è sceso in campo battendo 2-0 il Fulham ad Anfield e tornando a vincere dopo tre sconfitte di fila tra campionato e coppe. Slot ha così difeso il quinto posto, volando a +4 sul Chelsea. Per quanto riguarda le probabili formazioni, il Liverpool molto probabilmente archivierà la breve parentesi della difesa a tre: Salah di nuovo dal 1′, ma sulla trequarti in tre (Szoboszlai, Ngumoah e Wirtz) si contendono due maglie. Dall’altro lato l’undici del PSG non presenterà particolari novità: in attacco rivedremo all’opera il mortifero tridente Doué-Dembélé-Kvaratskhelia.

Come vedere Liverpool-PSG in diretta tv e in streaming

La sfida tra Liverpool e PSG è in programma martedì alle 21:00 all’Anfield Road di Liverpool, in Inghilterra. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 252). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

Slot ha imparato la lezione: ad Anfield dovremmo rivedere il Liverpool d’assalto con Salah dal primo minuto e il ritorno alla difesa a quattro. Tuttavia, ribaltare due gol a questo PSG rimane un’impresa titanica. I parigini hanno vinto le ultime quattro trasferte senza subire gol nelle ultime tre e segnano fuori casa ininterrottamente da inizio 2026. La statistica storica è impietosa per gli inglesi: il Liverpool è uscito 9 volte su 10 dopo aver perso l’andata con due gol di scarto. Stavolta, però, il segno Gol dovrebbe uscire senza problemi: i Reds in casa trasformano l’atmosfera in energia pura e segnerà quasi certamente, ma il tridente Doué-Dembélé-Kvaratskhelia negli spazi lasciati dagli uomini di Slot è letale. Il PSG peraltro ha riposato nel weekend ed arriverà con i motori al massimo. Non sarebbe affatto una sorpresa un’altra vittoria parigina ad Anfield, impresa che a Luis Enrique riuscì anche un anno fa.

Le probabili formazioni di Liverpool-PSG

LIVERPOOL (4-2-3-1): Mamardashvili; Szoboszlai, Konaté, van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Wirtz, Ngumoha; Ekitiké.

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2