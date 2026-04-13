Pronostico Levante-Getafe: l’Europa è vicina

Levante-Getafe è una gara della trentunesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico

Per il Getafe si profila un finale di stagione incredibilmente interessante. La squadra ospite, che nelle ultime cinque partite ha vinto quattro volte, si ritrova a pochi punti dalla zona Europa. E una vittoria sul campo del Levante, una squadra in piena lotta per la retrocessione, aprirebbe scenari davvero impronosticabili fino a poco tempo fa.

C’è da dire che il Levante possibilità di salvarsi ne ha poche ad oggi. Sono sei i punti di distacco dalla salvezza ma ci sono delle squadre che hanno maggiori qualità rispetto a quella che gioca in casa. Il Levante ha vissuto una stagione davvero sulle montagne russe e solamente nell’ultimo periodo ha mandato qualche segnale di risveglio. Ovvio, la sconfitta contro la Real Sociedad nel turno precedente ha fatto sfumare quelle che erano le speranze di riuscire a prendersi la salvezza. Ed anche le motivazioni possono cambiare il senso di questo finale di annata. E, a dire il vero, le motivazioni pendono tutte dalla parte della squadra ospite. Che come detto vede da vicino la zona Europa e si vuole prendere un sogno. Che sarebbe clamoroso.

Come vedere Levante-Getafe in diretta tv e streaming

La sfida Levante-Getafe, gara valida per la trentunesima giornata della Liga spagnola, è in programma lunedì alle 21. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

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Comparazione quote

La vittoria del Getafe è quotata 2.85 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 2.10 su Goldbet e Lottomatica.

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Il pronostico

Ci aspettiamo una vittoria del Getafe per quello che vi abbiamo raccontato. Una partita da colpaccio esterno nella quale le motivazioni faranno la differenza.

Le probabili formazioni di Levante-Getafe

LEVANTE (4-2-3-1): Ryan; Toljan, Matturro, De la Fuente, Sanchez; Martinez, Rey; Garcia, Romero, Tunde; Espi.

GETAFE (3-4-1-2): Soria; Abqar, Duarte, Romero; Femenia, Milla, Dakonam, Iglesias; Liso; Satriano, Vazquez.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-2