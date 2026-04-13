Pronostico Catanzaro-Modena: è l’allungo decisivo

Catanzaro-Modena è un recupero della trentunesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico

Il recupero della trentunesima giornata della Serie B mette davanti due squadre che sono in piena corsa playoff e che, quasi sicuramente, alla fine della regular season disputeranno gli spareggi. Ma ci sono da conquistare le posizioni che servono, almeno per il primo turno, di giocare in casa.

Catanzaro e Modena sono divise da solamente tre lunghezze in classifica a favore dei giallorossi di Aquilani. E siccome in casa il Catanzaro è una squadra molto temibile – e che comunque viene dal pareggio di Avellino subito dal portiere in pieno recupero – allora ci sono gli ingredienti per vedere una squadra non solo col dente avvelenato in campo ma anche, e soprattutto, con la voglia di tenere altissimo il proprio livello di prestazioni al Ceravolo. Il Modena invece in questo momento vive una situazione di flessione non indifferente con un punto nelle ultime due partite entrambe in trasferta. Pesa e pure molto negli uomini di Sottil la sconfitta contro il Bari – inaspettata – e pesante per il morale. In poche parole, un’altra trasferta non è che sia il massimo per i canarini, alla ricerca senza dubbio di una situazione molto più tranquilla. Ma non è questo il momento. Il Catanzaro sta bene.

Come vedere Catanzaro-Modena in diretta tv e in streaming

Catanzaro-Modena in programma martedì alle 19 sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

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Il pronostico

Ci aspettiamo un Catanzaro arrembante e vogliono di riprendersi i tre punti persi all’ultimo secondo ad Avellino. In casa, poi, il ruolino di marcia è clamoroso e un Modena in crisi non disturberà più di tanto i calabresi. Una sfida che ci pare possa essere davvero indirizzata.

Le probabili formazioni di Catanzaro-Modena

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Matias Antonini, Felipe Jack; Favasuli, Petriccione, Pontisso, Alesi; Liberali, Iemmello; Pittarello.

MODENA (3-5-2): Pezzolato; Tonoli, Adorni, Nieling; Zampano, Massolin, Gerli, Santoro, Zanimacchia; De Luca, Ambrosino.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1