Pronostico Al Qadsiah-Al Shabab: non è mai successo in stagione

Al Qadsiah-Al Shabab è una partita valida per la ventinovesima giornata della Saudi Pro League: formazioni e dove vederla

Il pareggio dello scorso turno ha un po’ frenato il cammino dell’Al Qadsiah. Adesso i punti di distacco dal terzo posto, quello che vale un posto nelle prossime coppe, è distante cinque punti. Ma questo impegno del martedì permetterà ai padroni di casa di mettere un po’ di pressione a quelle che stanno davanti.

L’Al Shabab è una di quelle squadre che non hanno ormai quasi più nulla da chiedere a questo finale di stagione. Una partita che serve solamente per avvicinare la fine del campionato a differenza di quello che è il valore che ha per i padroni di casa. Che, inoltre, in questa stagione (ed è questa la cosa che non è mai successa) non hanno mai perso in casa. Insomma, tra le mura amiche parliamo di un cammino netto che continuerà ad essere così almeno per un’altra settimana. In questo match i tre punti non sono davvero minimamente in discussione.

Come vedere Al Qadsiah-Al Shabab in diretta tv e in streaming

Al Qadsiah-Al Shabab in programma martedì alle 20 e in Italia si potrebbe seguire su Sportitalia che ha i diritti di questo campionato e in qualche occasione manda una partita in diretta.

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Comparazione quote

La vittoria dell’Al Qadsiah è quotata 1.50 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è a 1.55 su Goldbet, Lottomatica.

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Il pronostico

La vittoria interna non è in discussione e questo match tra le altre cose potrebbe pure regalare almeno tre reti complessive. Ma la quota dell’1 è abbastanza alta per non rischiare null’altro.

Le probabili formazioni di Al Al Qadsiah-Al Shabab

AL QADSIAH (3-5-2): Casteels; Al Ahmad, Fernandez, Alvarez; Abu, Nandez, Weigl, Al Juwayr, Bonsu; Quinones, Retegui.

AL SHABAB (4-1-4-1): Borjan; Tambakti, Al Khaibari, Barbet, Al Khaibary; Al Siyahi; Okou, Toze, Lekhal, Sali; Curto Antunes.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1