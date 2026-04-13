Pronostici Manchester United-Leeds: marcatore e tiri in porta

United-Leeds, i pronostici del match: le dritte in chiave player building della sfida dell’Old Trafford

Alla ricerca di punti pesanti con cui staccare l’Aston Villa, il Manchester United ospita il Leeds nella classica partire da non fallire. In fiducia e in una buona condizione psico-fisica, i Red Devils partono con i favori del pronostico contro Okafor e compagni, pienamente invischiati nella lotta per non retrocedere.

Tra le file dei padroni di casa, è Cunha il jolly che potrebbe fare la differenza con le sue giocate. Autore di 72 tiri (fruttati sette gol con un XG del 5,93 in Premier League), il brasiliano è la classica mina vagante dello scacchiere di Carrick, pronto ad incunearsi nella difesa del Leeds con velocità, tecnico, ritmo e qualità.

Molto invitante anche l’opzione Over 0,5 tiro in porta plus di Casemiro: il brasiliano – che ha già all’attivo sette gol – ha messo il suo timbro stagionale in ben cinque occasioni all’Old Trafford. Numeri che ne certificano sicuramente la ritrovata centralità nel progetto tecnico della squadra inglese.

Ad ogni modo Sesko e Calvert Lewin non dovrebbero rendersi protagonista di un match in sordina: se per lo sloveno si possono prendere in considerazione anche due tiri in porta, per l’ex Everton l’Over 0,5 tiro in porta plus rappresenta un ottimo compromesso vista la difficoltà del Leeds a produrre con costanza azioni offensive.

Cunha marcatore plus; Sesko Over 1,5 tiri in porta plus, Casemiro e Calvert Lewin Over 0,5 tiri in porta plus si trovano a quota 10,80 su Goldbet.