Pronostici Levante-Getafe: marcatore e tiri in porta

Pronostici Levante-Getafe: gli ospiti alla ricerca di punti che potrebbero sensibilmente avvicinare la zona Europa. Ecco gli uomini decisivi

Mette in palio dei punti pesantissimi il posticipo della Liga, soprattutto per il Getafe, una squadra che vede da vicino la zona Europa qualora riuscisse a prendersi l’intera posta in palio.

I padroni di casa, invece, come vi abbiamo già spiegato nel nostro pronostico, vedono proprio da lontano la possibilità di salvezza. I punti sono troppi, il momento non è dei migliori e anche le motivazioni iniziano a venire meno in questo finale di stagione. E se pensiamo solamente a quello che potrebbe essere il lavoro mentale di queste due squadre, allora è evidente che tutti i nostri pronostici e le nostre idee spingono per un’affermazione della squadra ospite. Ma andiamo a vedere insieme, quindi, chi potrebbero essere gli uomini decisivi.

Pronostici Levante-Getafe, le nostre scelte

Ha segnato contro l’Athletic Bilbao, una rete decisiva per la vittoria della sua squadra. Molto atteso nel corso degli ultimi mesi, Vaszquez sembra essersi sbloccato nel momento più importante della stagione del Getafe. L’attaccante classe 2001 è alla ricerca di un’altra perla in questo suo campionato, e diciamo che essendo l’unico riferimento offensivo ci sotto delle ottime possibilità che possa riuscire a ripetersi.

Questione tiri in porta, invece: Satriano gioca a sinistra, ma ha la possibilità di accentrarsi e non solo, ha anche la possibilità di prendersi il tiro dalla distanza. A segno anche lui nell’ultima gara giocata, dall’ex Inter – sì, è proprio lui – almeno una conclusione dentro i pali ce la possiamo serenamente aspettare. E il Levante? Ovvio che i padroni di casa ci proveranno e l’uomo che potrebbe essere messo nelle condizioni di calciare è Espi. Due gol nelle ultime due partite, è un giocatore in grado di fare davvero la differenza.

Ricapitolando, insomma: Vaszquez marcatore plus, Satriano over 0,5 tiri in porta plus e Espi over 0,5 tiri in porta plus, su GoldBet hanno un valore di 5,71 volte la posta.