Pronostici Fiorentina-Lazio: marcatore e tiratori

Fiorentina-Lazio, i pronostici in chiave player building: le dritte da cerchiare in rosso

Occasione molto intrigante per la Fiorentina con cui mettere ulteriore distanza tra sé e la zona di retrocessione, la compagine di Vanoli è chiamata a chiudere il cerchio. Con il dubbio Kean ancora da sciogliere, però, si prospetta una serata piuttosto complicata per i Viola, costretti a far fronte a diverse assenze.

Non nuova ad exploit di un certo tipo in trasferta, del resto, la Lazio ha diverse frecce con cui far male ai gigliati. In un match nel quale non dovrebbero mancare le ripartenze, occhio a Dia. Alla luce delle molte assenze dalla cintola in su, Sarri ha scelto di affidare le chiavi dell’attacco all’ex Salernitana che ha tra i suoi piedi una chance per certi aspetti irripetibile.

In una situazione del genere, puntare sul fattore sorpresa e sulla voglia di rivalsa di un giocatore che comunque i suoi gol li ha fatti potrebbe fare la differenza. Il tutto senza trascurare la poca pressione con la quale la Lazio si presenta al match e le difficoltà mostrate dalla Fiorentina nell’approcciare le gare casalinghe.

Complici le molte defezioni, Vanoli è costretto a reinventarsi sia l’attacco che la trequarti: tra i nomi più stimolanti in chiave player building c’è sicuramente quello di Fazzini che dovrebbe rendersi protagonista di almeno un tiro indirizzato tra i pali di Motta. A completare il mosaico riguardante l’Over 0.5 tiro in porta plus ci sono Isaksen e Taylor.

Dia marcatore plus; Fazzini, Isaksen e Taylor Over 0,5 tiro in porta plus si trovano a quota 14,99 su Goldbet.

Per chi volesse puntare forte su Taylor, l’Over 1,5 tiri in porta plus del tuttocampista della Lazio si trova a quota 8,50.