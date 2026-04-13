I pronostici di lunedì 13 aprile: Serie A, Premier League, Liga e altri campionati

I pronostici di lunedì 13 aprile, in campo Serie A, Premier League, Liga e altri campionati in giro per il mondo
La Fiorentina, uscita con le ossa rotte dalla trasferta londinese di Conference League, dove è stata presa a pallate dal Crystal Palace vittorioso per tre a zero, deve ora ritrovare concentrazione per il campionato dove la salvezza è più facile da raggiungere ma non ancora sicura. Contro la Lazio, in serie positiva da quattro giornate in cui ha raccolto dieci punti, sarebbe importante non perdere.
In Premier League il Manchester United parte favorito sul Leeds ma non dovrà sottovalutarlo. Il Leeds, ancora in lotta per non retrocedere, è diventato difficile da battere dall’inizio di dicembre. Ha subito soltanto quattro sconfitte in 22 partite, e tutte – ad eccezione del pesante 4-0 contro l’Arsenal – sono arrivate in modo sfortunato e con un solo gol di scarto.
Per la caccia agli over e ai gol conviene sempre dare uno sguardo all’Eerste Divisie olandese: oggi si giocano Jong Ajax-Oss, Jong AZ-Jong PSV e Jong FC Utrecht-Vitesse.
Pronostici: la scelta del Veggente
• MULTIGOL 1-3 CASA + MULTIGOL 1-3 OSPITE in Fiorentina-Lazio, Serie A, ore 20:45
Vincenti
- MANCHESTER UNITED (in Manchester United-Leeds, Premier League, ore 21:00)
- DOLOMITI BELLUNESI (in Dolomiti Bellunesi-Pro Patria, Serie C, ore 20:30)
- TROYES (in Rodez-Troyes, Ligue 2, ore 20:00)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- Jong Ajax-Oss, Eerste Divisie, ore 20:00
- Rizespor-Gaziantep, Super League, ore 19:00
- Manchester United-Leeds, Premier League, ore 21:00
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Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Jong AZ-Jong PSV, Eerste Divisie, ore 20:00
- Jong FC Utrecht-Vitesse, Eerste Divisie, ore 20:00
- Levante-Getafe, Liga, ore 21:00
Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 18.37 GOLDBET ; 17.84 SPORTBET; 18.37 LOTTOMATICA
Il “clamoroso”
• 2 + GOL in Rodez-Troyes, Ligue 2, ore 20:00
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