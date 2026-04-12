Pronostico Spezia-Mantova: ultima chiamata per la salvezza

Spezia-Mantova è una partita valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico

Il ritorno in panchina di D’Angelo, almeno nella settimana di Pasqua, non ha risolto nulla in casa Spezia. La sconfitta contro la Carrarese è stata pesantissima e la squadra si ritrova in piena zona retrocessione. Quella contro il Mantova, relativamente tranquillo a metà classifica, è l’ultima occasione per rimanere in corsa.

C’è un dato che permette allo Spezia di guardare con un certo interesse a questo match, ed è relativo al rendimento esterno della squadra di Modesto che diciamo non è dei migliori. Nelle ultime sei trasferte sono arrivate quattro sconfitte e due soli pareggi e, se nel mezzo, ci mettiamo il fatto che i liguri in casa arrivano da due risultati utili di fila, allora ecco che il quadro lo possiamo considerare quasi completo.

Il valore della partita è sotto gli occhi di tutti e nessuno crede in casa Spezia che possa arrivare un’altra sconfitta che di fatto precluderebbe ogni possibilità di salvezza. Ci aspettiamo, quindi, una vittoria dei padroni di casa per i motivi che vi abbiamo appena detto, e magari anche una rete di Lapadula che nonostante l’età e nonostante abbia passato una buona fetta di stagione fuori, in questo finale di annata si deve prendere la squadra sulle spalle e farla vincere.

Come vedere Spezia-Mantova in diretta tv e in streaming

Spezia-Mantova in programma domenica alle 17:15 sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

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La vittoria dello Spezia è quotata 2.30 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è a 1.75 su Goldbet, Lottomatica.

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Il pronostico

Sì, una vittoria interna in questo caso è pronosticabile dentro una gara che potrebbe anche regalare tre reti complessive, almeno tre reti complessive. Ma sull’1 non possiamo avere dubbi.

Le probabili formazioni di Spezia-Mantova

SPEZIA (3-5-2): Radunovic; Mateju, Hrstov, Beruatto; Sernicola, Bellemo, Nagy, Bandinelli, Aurelio; Lapadula, Artistico.

MANTOVA (3-4-2-1): Bardi; MAggioni, Cella, Castellini; Dembélé, Trimboli, Wieser, Benassi; Bragantini, Buso; Mancuso.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1