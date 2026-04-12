Pronostico Reggiana-Carrarese: il sogno è vivo

Reggiana-Carrarese è una partita valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico

Contro una Reggiana ultima in classifica – che nelle ultime sei partite ha collezionato cinque sconfitte – la Carrarese può ancora alimentare il sogno di prendersi un posto nei playoff alla fine di questa stagione regolare.

La vittoria contro lo Spezia della scorsa settimana ha permesso alla squadra di Calabro di essere lì, a solamente due punti dalla zona verde della graduatoria. E siccome i padroni di casa, oggettivamente, hanno pochissime speranze di salvezza, evidente che gli ospiti possano sfruttare la situazione per rimanere nella peggiore delle ipotesi in alto, o magari chissà, ritrovarsi domenica sera dentro i playoff, da difendere poi.

Sono quattro i risultati utili di fila della Carrarese, gli ultimi tre inoltre sono vittorie con otto gol fatti e solamente uno subito. Gira tutto alla perfezione, c’è da dirlo. La truppa ha trovato i meccanismi giusti e riesce a esprimere anche un buon calcio. E sulle ali di un entusiasmo che coinvolge anche la tifoseria, il colpo esterno è nell’ordine delle cose.

Come vedere Reggiana-Carrarese in diretta tv e in streaming

Reggiana-Carrarese in programma domenica alle 19:30 sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

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La vittoria della Carrarese è quotata 2.30 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL è a 1.80 su Goldbet, Lottomatica.

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Il pronostico

Non ci aspettiamo chissà quale spettacolo, soprattutto per quella che è la situazione dei padroni di casa ultimi in classifica. Ci aspettiamo, però, una gara da vittoria esterna e da meno di tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Reggiana-Carrarese

REGGIANA (4-2-3-1): Micai; Libutti, Vicari, Lusuardi, Bonetti; Charlys, Reinhart; Lambourde, Bozhanaj, Portanova; Gondo.

CARRARESE (3-5-2): Bleve; Calabrese, Ilanes, Ruggeri; Zanon, Zueli, Schiavi, Hasa, Rouhi; Finotto, Abiuso.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1