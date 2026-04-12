Pronostico Mainz-Friburgo: il pensiero è alla Coppa

Mainz-Friburgo è una partita valida per la ventinovesima giornata di Bundesliga e si gioca domenica: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Nove risultati utili di fila permettono al Mainz di essere sereno in classifica. Tra le altre cose, le ultime cinque partite, comprese quelle europee, hanno regalato altrettante vittorie. Momento magico. Così come possiamo considerare positivo anche quello del Friburgo, che ha vinto tre a zero contro il Celta Vigo mettendo una seria ipoteca alla semifinale europea.

Evidente che questa partita tra due squadre che al campionato hanno comunque poco da chiedere – anzi nulla, oseremmo dire – sarà molto condizionata non solo dall’impegno di giovedì scorso ma anche e soprattutto da quello della prossima settimana nel quale, entrambe, dovranno mettere in cassaforte un passaggio del turno che ci pare cosa fatta. Ma è meglio non correre nessun rischio, in primis, ed è sempre positivo riuscire a muovere anche a piccoli passi la graduatoria.

Ci pare insomma abbastanza scontato che il pensiero sarà rivolto alla prossima settimana. E con i pensieri appannati da un’altra partita, è evidente che questa possa regalare non poche emozioni, ma un finale che fa bene a entrambe. Tanto la classifica è quella che è…

Come vedere Mainz-Friburgo in diretta tv e streaming

La sfida Mainz-Friburgo è in programma domenica alle 19:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Comparazione quote

Il pareggio è quotato 3.00 su Goldbet, Lottomatica. Il segno GOL invece ha un valore di 1.60 su Goldbet e Lottomatica.

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Il pronostico

Senza pensieri quindi GOL. Anche per via dei numeri che accompagnano in questa stagione le due squadre. E poi pareggio, anche in questo caso il clamoroso di giornata.

Le probabili formazioni di Mainz-Friburgo

MAINZ (3-5-2): Batz; da Costa, Posch, Kohr; Widmer, Nebel, Sano, Kawasaki, Mwene; Weiper, Tietz.

FRIBURGO (4-2-3-1): Atobulu; Treu, Ginter, Lienhart, Makengo; Eggestein, Manzambi; Beste, Suzuki, Grifo; Matanovic.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2