Pronostico Lione-Lorient: nove giornate dopo il sorriso

Lione-Lorient è una partita della ventinovesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.
Era ipotizzabile che il Lione, dopo una striscia di 16 vittorie di fila pagasse dazio dello sforzo fatto per buona parte della stagione. Ma nessuno ipotizzava che la squadra di Fonseca si potesse inceppare in questo modo, con 9 partite senza vittorie.
Fortunatamente il campionato francese è ancora aperto, e il Lione ha ancora delle possibilità di rimanere in corsa per la Champions League, a patto batti il Lorient nella gara in programma domenica sera. Nelle ultime cinque gli ospiti hanno vinto solamente una volta, tre punti bastevoli per essere sicuri della permanenza in Ligue 1. E allora ecco che le motivazioni in questo match potrebbero decisamente fare la differenza. Ma non solo: il Lione ha importanti qualità tecniche che dovranno per forza di cose venire fuori nuovamente dopo questo lungo periodo senza vittorie. Affermazioni che aiutano, eccome, a ritrovare il sorriso e poi lavorare al meglio nel corso della prossima settimana. Per il rush finale crediamo possa venire fuori nuovamente la truppa di Fonseca che sì, tornerà alla vittoria.
Come vedere Lione-Lorient in diretta tv e in streaming
Lione-Lorient è in programma domenica alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
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Comparazione quote
La vittoria del Lione è quotata 1.68 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è quotato invece a 1.80 su Lottomatica.
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Il pronostico
La quota della vittoria del Lione è molto alta e dopo una serie così importante di mancate vittorie crediamo che la truppa di Fonseca possa riuscire a riprendersi la vittoria. L’1 non è in discussione, soprattutto a queste cifre.
Le probabili formazioni di Lione-Lorient
LIONE (4-2-3-1): Greif; Maitland-Niles, Mata, Niakhate, Abner; Tesmann, Morton; Endrick, Tolisso, Moreira; Sulc.
LORIENT (3-5-2): Mvongo; Meite, Talbi, Faye; Le Bris, Cadiou, Avom, Kouassi; Makengo, Pagis; Dieng.
POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 3-1
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