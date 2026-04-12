Pronostico Fiorentina-Lazio: non è solo una questione di motivazioni

Fiorentina-Lazio è una partita valida per la trentaduesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

La Fiorentina in settimana si è recata a Londra per affrontare il Crystal Palace nell’andata dei quarti di finale di Conference League e l’ha fatto senza gran parte dei titolari (Kean, Parisi, Solomon non convocati) e con alcuni giocatori a mezzo servizio essendo appena rientrati da un infortunio, tra cui Dodò e Mandragora (quest’ultimo è entrato solo al 90′). Una “spedizione” nata male e finita peggio. I viola, mai capaci di sostenere i ritmi e l’intensità da Premier League, sono stati asfaltati dalla squadra di Oliver Glasner (3-0), che di fatto ha chiuso i giochi qualificazione già nel primo round.

L’ennesima amarezza per una Fiorentina che quest’anno non ha mai trovato un equilibrio. Ed il cui unico obiettivo, adesso, è salvarsi il prima possibile ed archiviare in fretta una stagione oltremodo fallimentare viste le premesse.

Gli uomini di Paolo Vanoli in campionato sono reduci da una delle più deludenti prestazioni stagionali ma, nonostante siano stati dominati dal Verona penultimo in classifica ed ormai destinato alla Serie B, sono riusciti incredibilmente a portare a casa i tre punti sbloccando la partita con Fagioli al minuto 82, praticamente sul loro unico tiro in porta (0-1).

Un successo che gli ha permesso di portarsi a +5 sulla terzultima. Vi rimarranno anche in caso di KO nel posticipo con la Lazio, dal momento che la Cremonese è stata battuta dal Cagliari nell’anticipo del sabato. Va da sé, invece, che una vittoria consentirebbe ai gigliati di volare a +8 ed avvicinare sensibilmente l’obiettivo.

Sarri reduce da 4 risultati utili

I biancocelesti una settimana fa non sono andati al di là di un pareggio con il Parma, riacciuffato nel finale da Noslin (1-1). Non una prestazione memorabile da parte della squadra di Maurizio Sarri, ma una leggera flessione dopo tre vittorie di fila (Sassuolo, Milan e Bologna) era da mettere in conto.

Soprattutto per una Lazio che ormai ha poco da dire in questo campionato, essendo ormai fuori dalla corsa all’Europa, che potrà arrivare solo con un’eventuale vittoria della Coppa Italia (c’è una semifinale da giocare con l’Atalanta nella prossima settimana).

Per Firenze Sarri dovrebbe recuperare Patric, ma di dubbi il tecnico biancoceleste ne ha parecchi. Gila, Pellegrini e Zaccagni non sono al meglio e difficilmente saranno arruolabili. A centrocampo Basic è pronto a prendere il posto di Dele-Bashiru se il nigeriano non dovesse farcela, mentre in attacco Noslin sembra in vantaggio su Pedro. Dall’altro lato, Vanoli deve fare a meno del “cervello” della sua Viola, Fagioli, squalificato insieme a Gudmundsson. Kean ha saltato il Palace e non è detto che riesca a recuperare per la Lazio: in mezzo si dovrebbe rivedere Mandragora, nel tridente d’attacco possibile chance per Fazzini.

Come vedere Fiorentina-Lazio in diretta tv e in streaming

La sfida tra Fiorentina e Lazio, in programma lunedì alle 20:45 allo stadio “Franchi” di Firenze, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma soltanto in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

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Il pronostico

La Fiorentina arriva a questa sfida con le gambe pesanti ed il morale sotto i piedi dopo la lezione con il Crystal Palace, ma i numeri in campionato dicono che Vanoli ha trovato una solidità insperata: 1.88 punti di media da febbraio e una difesa che ha blindato la porta in tre delle ultime sei gare.

La Lazio, dal canto suo, non ha più obiettivi reali in classifica e Sarri deve pure fare i conti con un’infermeria affollata. L’assenza dello squalificato Fagioli toglie qualità alla Viola, ma il fattore campo (una sola sconfitta nelle ultime sei a Firenze) e la necessità di chiudere il discorso salvezza potrebbero spingere i padroni di casa oltre l’ostacolo. La stanchezza della Fiorentina e la mancanza di stimoli della Lazio suggeriscono una gara dai ritmi non forsennati. I viola cercheranno di non perdere – un punto sarebbe oro colato in chiave salvezza – per dare continuità alla striscia positiva in Serie A e puntando a confermare il tabù contro i biancocelesti (gigliati imbattuti negli ultimi quattro scontri diretti).

Le probabili formazioni di Fiorentina-Lazio

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Mandragora, Brescianini, Ndour; Harrison, Kean, Fazzini.

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Noslin.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1