Pronostico Cruzeiro-Bragantino: la vittoria scaccia-crisi

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Cruzeiro-Bragantino è una partita dell’undicesima giornata del Brasileirao e si gioca domenica alle 23:30: tv, probabili formazioni, pronostico.

I sette punti in classifica dopo giornate, per una squadra che lo scorso anno ha lottato fino alla fine, o quasi, per la vittoria del campionato, sono un bottino troppo misero per essere vero. Il Cruzeiro, che ospita il Bragantino, ha bisogno di una vittoria per tirarsi fuori da una situazione di classifica davvero complicata.

Pronostico Cruzeiro-Bragantino
Pronostico Cruzeiro-Bragantino: la vittoria scaccia-crisi (AnsaFoto) – Ilveggente.it

E quale occasione migliore contro il Bragantino che, oggettivamente, fino al momento, ha reso molto al di sopra delle aspettative? Non crediamo ce ne possa essere una migliore, oggettivamente. Anche perché in Libertadores, nel corso della settimana, i padroni di casa hanno mostrato segnali importanti di risveglio. E devono essere confermati anche in questa partita in casa, senza discussioni. Anche perché, e le statistiche ci rimandano indietro qualcosa di unico, in tutti i precedenti della storia che ci sono stati il Bragantino questa partita non l’ha mai vinta in trasferta. Sì, direte voi, potrebbero anche sfatare quello che è un tabù incredibile che prima o poi, vuoi o non vuoi, deve essere cambiato. Ma non crediamo possa essere questa la giornata giusta. Si vedrà in futuro.

Come vedere Cruzeiro-Bragantino in diretta tv e in streaming

La sfida valida per l’undicesima giornata del Brasileirao Cruzeiro-Bragantino, in programma domenica alle 23:30, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

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Comparazione quote

La vittoria del Cruzeiro è quotata 1.83 su GoldbetLottomatica. Il segno NO GOL invece ha un valore di 1.80 su GoldbetLottomatica.

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Il pronostico

La quota della vittoria del Cruzeiro è altissima e deve essere sfruttata. I segnali arrivati in settimana dovranno essere confermati nella serata di domenica. La vittoria interna ci pare un’occasione unica.

Le probabili formazioni di Cruzeiro-Bragantino

CRUZEIRO (4-2-3-1): Matheus; Fagner, Fabrizio, Villalba, Kaiki; Lucas Silva, Gerson; Arroyo, Matheus Pereira, Christhian; Kaio Jorge. 
BRAGANTINO (4-2-3-1): Cleiton; Sant’Anna, Alix, Gustavo, Juninho; Matheus, Gabriel; Mosquera, Lucas Barbosa, Marcelinho; Pitta.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0
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