Pronostico Corinthians-Palmeiras: la marcia continua

Corinthians-Palmeiras è una partita dell’undicesima giornata del Brasileirao e si gioca domenica alle 23:30: tv, probabili formazioni, pronostico.
Fino al momento quella del Palmeiras, primo in classifica nel Brasileirao, è stata una marcia trionfale: primo posto in classifica con venticinque punti dopo dieci giornate, miglior attacco con 21 gol fatti, e un margine di cinque punti sulla seconda. Insomma, una squadra che dimostra di essere troppo forte per tutte le altre, almeno per ora.
Un cammino completamente diverso da quello che vede protagonista il Corinthians, impegnato adesso a pensare soprattutto alla parte bassa della classifica più che altro. Anche se, i padroni di casa, almeno nella Libertadores, hanno iniziato bene e vengono da un’affermazione in trasferta. I biancoverdi ospiti, è altrettanto vero, vengono da un filotto di cinque vittorie e un pareggio (l’ultimo) preso sempre nella massima competizione brasiliana. Sì, troppo in forma al momento il Palmeiras per pensare che questa squadra possa perdere questa partita. Anzi, crediamo che in generale siano favoriti gli uomini che giocano in trasferta. Ma dire che finirà sicuramente 2 ci pare esagerato. Il nostro pronostico ve lo diciamo sotto.
Come vedere Corinthians-Palmeiras in diretta tv e in streaming
La sfida valida per l’undicesima giornata del Brasileirao Corinthians-Palmeiras, in programma domenica alle 23:30, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.
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Comparazione quote
La vittoria del Palmeiras è quotata 2.50 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL invece ha un valore di 1.90 su Goldbet e Lottomatica.
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Il pronostico
Occhio al Palmeiras che potrebbe fare il colpaccio. Ma anche la doppia chance esterna ci pare possa essere una buona soluzione. Il GOL? Molto molto alto, e parliamo di due squadre che segnano. Quindi potrebbe essere la soluzione davvero migliore per tutti.
Le probabili formazioni di Corinthians-Palmeiras
CORINTHIANS (4-2-3-1): Hugo Souza; Matheuzinho, Andre, Gustavo, Angileri; Raniele, Allan; Andre, Garro, Vitinho; Yuri Alberto.
PALMEIRAS (4-2-3-1): Miguel; Giay, Gomez, Murillo, Arthut; Andreas Pereira, Marlon Freitas; Allan Elias, Mauricio, Sosa; Lopez.
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