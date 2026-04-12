Pronostico Como-Inter: altra partita a scacchi e posta in palio altissima

Como-Inter è una partita della trentaduesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Per la terza volta in stagione assisteremo ad una sfida tra Como e Inter. E non sarà l’ultima, visto che tra poco più di una settimana gli uomini di Cesc Fabregas e quelli di Cristian Chivu si ritroveranno di fronte nella semifinale di ritorno di Coppa Italia (l’andata, lo scorso marzo, è terminata 0-0 con le due squadre che si sono annullate). In riva al lago va in scena il secondo big match di questo turno di Serie A, forse ancora più interessante di Atalanta-Juventus, perché in ballo ci sono scudetto e qualificazione alla prossima Champions League. Per l’Inter è probabilmente l’ultimo vero ostacolo verso il tricolore, dal momento che dopo il derby regionale coi lariani il calendario dei nerazzurri diventa – sulla carta – parecchio abbordabile.

Nello scorso weekend la Beneamata ha dato un calcio alla mini-crisi spazzando via la Roma a San Siro grazie ad un secondo tempo a senso unico in cui gli uomini di Chivu hanno segnato tre gol, schiantando 5-2 la squadra di Gian Piero Gasperini. Un successo fondamentale per ripartire dopo tre gare senza vittorie – appena due punti tra Milan, Atalanta e Fiorentina – e per tenere a debita distanza le inseguitrici, Napoli e Milan, che si sono tolte punti a vicenda nello scontro diretto del “Maradona” (ora i più vicini all’Inter sono gli azzurri, ma a -7).

Como imbattuto da due mesi

Chivu sa che per battere la rivelazione di questa Serie A, il Como, servirà un’altra prova di forza. I lariani sono ormai una straordinaria realtà del nostro calcio e non perdono da due mesi esatti.

Lunedì scorso però la loro corsa forsennata si è fermata a Udine: dopo cinque vittorie di fila Nico Paz e compagni sono stati frenati da un’ottima Udinese (0-0), eccezionale nel chiudere tutte le linee di passaggio. Fabregas ha perso indubbiamente un’occasione ma ha comunque conservato il quarto posto, sebbene Juventus e Roma siano nuovamente alle calcagna: i bianconeri in questo turno potrabbero operare il sorpasso.

Per il tecnico catalano sono arrivate buone notizie dall’infermeria: Ramon è nuovamente a disposizione e molto probabilmente anche Jesus Rodriguez sarà arruolabile. Ai lati dell’intoccabile Nico Paz, sulla trequarti, toccherà a Diao e Baturina.

Per l’Inter nelle ultime ore è arrivata una tegola enorme: si è rifatto male Lautaro Martinez, che era mancato come l’aria nelle ultime settimane e lo si è visto chiaramente nella sfida con la Roma, alla quale l’argentino ha rifilato una doppietta. Il centravanti nerazzurro dovrà saltare almeno tre partite per via dell’infortunio muscolare: a Como l’attacco sarà formato da Thuram e Pio Esposito.

Come vedere Como-Inter in diretta tv e in streaming

La sfida Como-Inter, in programma domenica alle 20:45 allo stadio “Sinigaglia” di Como, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma soltanto in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

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Il pronostico

Sfida tra la solidità d’acciaio del Como e il passo da scudetto dell’Inter. Con il tricolore ormai nel mirino dei nerazzurri (+7 sul Napoli) e i lariani che sognano di blindare lo storico quarto posto Champions, questa partita promette scintille, nonostante le assenze pesanti e una tradizione che sorride sfacciatamente alla Beneamata.

Sulla carta, infatti, il Como affronta la sua “bestia nera”. Fabregas ha perso 3 volte su 3 contro l’Inter senza mai segnare ed i nerazzurri hanno vinto ciascuna delle ultime dieci partite con il Como in Serie A. Tuttavia, i lariani vantano oggi la miglior difesa del torneo (22 gol subiti) e non perdono da due mesi. L’Inter arriva galvanizzata dal 5-2 alla Roma, ma deve fare i conti con la pesantissima tegola Lautaro Martinez: senza il Toro, l’attacco perde il suo finalizzatore principe, affidandosi alla coppia Thuram-Esposito. Sebbene l’Inter sia una macchina da gol, la fase difensiva del Como è eccezionale e i precedenti recenti (compreso lo 0-0 in Coppa Italia) indicano una sfida bloccata. Entrambe, tuttavia, hanno le carte in regola per segnare almeno una rete: anche senza goleade, il segno Gol dovrebbe uscire tranquillamente.

Le probabili formazioni di Como-Inter

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Jacobo Ramon, Kempf, Alex Valle; Da Cunha, Perrone; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Esposito.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1