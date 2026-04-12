Pronostico Chelsea-Manchester City: Guardiola fiuta il colpaccio

Chelsea-Manchester City, le dritte riguardanti la contesa in programma allo Stamford Bridge: tutti i dettagli

Con la bava alla bocca dopo lo stop dell’Arsenal, il Manchester City fa visita al Chelsea per portarsi a sei punti di distacco dai Gunners di Arteta, in attesa di recuperare le due sfide di Premier League. Insomma, un successo riaprirebbe in maniera definitiva giochi che fino a poche settimane – se non proprio chiusi – sembravano quantomeno archiviati.

Il momento di forma dei Citizens autorizza gli uomini di Guardiola a proiettarsi al match di Stamford Bridge con fiducia. Reduci dalla rotonda vittoria nella finale di Carabao Cup proprio contro l’Arsenal a dal largo successo nei quarti di Fa Cup, Cherki e compagni sono attesi dalla classica prova del nove.

Se la passa decisamente peggio il Chelsea, uscito sconfitto in tre delle ultime quattro uscite di Premier League; attualmente a quattro punti di distanza dal Liverpool quinto, gli uomini di Rosenior non possono più sbagliare. Quasi al completo, dunque, le due squadre sono pronti a darsi battaglia e a regalare spettacolo, gol e giocate vibranti.

Come vedere Chelsea-Manchester City in diretta tv e in streaming

La sfida tra Chelsea e Manchester City è in programma domenica alle 17.30 (ore italiane). Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Il pronostico

Entrambe le squadre dovrebbero andare a segno ma il City parte leggermente favorito: troppo ghiotta l’occasione per lasciarsela sfuggire. Pur faticando un po’, gli ospiti hanno le carte in regola per imporsi anche quest’oggi.

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Le probabili formazioni di Chelsea-Manchester City

CHELSEA (4-2-3-1): Sánchez; Gusto, Fofana, Tosin, Cucurella; Caicedo, Santos; Estevão, Palmer, Neto; Pedro.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Donnarumma; Nunes, Khusanov, Guéhi, O’Reilly; Rodri, Silva; Semenyo, Cherki, Doku; Haaland.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2