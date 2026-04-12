Pronostico Athletic Bilbao-Villarreal: alla quarta volta non scappa

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Athletic Bilbao-Villarreal è una gara della trentunesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico

Ormai il posto in Champions del Villarreal è assicurato, anche perché ci sono ottime possibilità che il campionato spagnolo ne porti cinque nella massima competizione europea. Il terzo posto in classifica è importante e meritato per la squadra di Marcelino. Che vuole continuare a stupire.

Pronostico Athletic Bilbao-Villarreal
Pronostico Athletic Bilbao-Villarreal: alla quarta volta non scappa (AnsaFoto) – Ilveggente.it

L’obiettivo della stagione del Bilbao, invece, è quello di chiudere in maniera onerosa in campionato e soprattutto salutare nel migliore dei modi Valverde che ha già l’annunciato l’addio alla fine di questa stagione. E per farlo serve vincere e raggiungere, anche, nel minor tempo possibile, la soglia mentale dei 40 punti in classifica che permette di essere salvi. Adesso il Bilbao ne ha 38 ma è complicato riuscirci nel corso di questo match. Assai più probabile, invece, come potete leggere dal titolo, che questa sfida a differenza di quanto successo nel corso delle ultime tre, possa regalare qualcosa di diverso.

E che cosa? Il GOL. Sì, una gara sicuramente da almeno una rete per squadra perché parliamo di due club che giocano in maniera offensiva. E oggettivamente ci pare molto strano come questo match non sia finito appunto così nei precedenti. Stavolta però non salta.

Come vedere Athletic Bilbao-Villarreal in diretta tv e streaming

Come vedere Athletic Bilbao-Villarreal
Come vedere Athletic Bilbao-Villarreal in diretta tv e streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La sfida Athletic Bilbao-Villarreal, gara valida per la trentunesima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 21. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

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Il pronostico

Una gara aperta, accesa. La classifica lo permette. E ci aspettiamo senza dubbio almeno una rete per squadra. Poi il finale potrebbe essere X, ma il punto focale è il fatto che entrambe troveranno la via della rete.

Le probabili formazioni di Athletic Bilbao-Villarreal

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Simon; Vivian, Alvarez, Laporte, Berchiche; Rego, Jaurigezar; Williams, Sancet, Berenguer; Guruzeta.
VILLARREAL (4-4-2): Luiz Junior; Mourino, Navarro, Veiga, Pedraza; Pepe, Comesana, Gueye, Moleiro; Moreno, Mikautadze. 

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-1

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