Pronostici Como-Inter: marcatore e tiri in porta

Como-Inter, i pronostici in ottica player building della sfida tra i lariani e i nerazzurri: tutto ciò che c’è da sapere

Di nuovo orfana di Lautaro Martinez, l’Inter di Chivu fa visita al Como con l’obiettivo di tenere a distanza di sicurezza il Napoli, di scena al “Tardini” contro il Parma. L’assenza del capitano è pesante, pesantissima per i nerazzurri, chiamati a trovare soluzioni alternative per scardinare la miglior difesa del campionato.

Vista la loro qualità soprattutto dalla cintola in su, non è escluso che possano essere proprio i lariani a fare la partita. Scenario che, se confermato, potrebbe incentivare l’attacco alla profondità di Marcus Thuram, ritornato prepotentemente alla ribalta contro la Roma.

In grado di esaltarsi in questo genere di partite, il francese non dovrebbe mancare l’appuntamento con il gol per dare continuità al sigillo della scorsa settimana e tirarsi definitivamente fuori dal marasma di critiche e polemiche.

Sull’altro versante è Nico Paz l’osservato speciale. Il tuttocampista di Fabregas va alla conclusione con una facilità a tratti disarmante; con l’Inter che tende a concedere qualcosa nella propria trequarti, l’Over 1,5 tiri in porta del gioiellino sul quale il Real vanta un diritto di recompra è solo in apparenza un azzardo.

Per chiudere il cerchio, Baturina e Calhanoglu rappresentano due garanzie: autori di sei e nove gol, i centrocampisti di Fabregas e Chivu possono far saltare il banco da un momento all’altro: che possano inquadrare la porta almeno una volta non è affatto da escludere.

Thuram marcatore plus; Nico Paz Over 1,5 tiri in porta plus, Calhanoglu e Baturina Over 0,5 tiro in porta plus si trovano a quota 17,21 su Goldbet.