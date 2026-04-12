Pronostici Como-Inter: marcatore e tiri in porta

Como-Inter, i pronostici in ottica player building della sfida tra i lariani e i nerazzurri: tutto ciò che c’è da sapere
Di nuovo orfana di Lautaro Martinez, l’Inter di Chivu fa visita al Como con l’obiettivo di tenere a distanza di sicurezza il Napoli, di scena al “Tardini” contro il Parma. L’assenza del capitano è pesante, pesantissima per i nerazzurri, chiamati a trovare soluzioni alternative per scardinare la miglior difesa del campionato.
Vista la loro qualità soprattutto dalla cintola in su, non è escluso che possano essere proprio i lariani a fare la partita. Scenario che, se confermato, potrebbe incentivare l’attacco alla profondità di Marcus Thuram, ritornato prepotentemente alla ribalta contro la Roma.
In grado di esaltarsi in questo genere di partite, il francese non dovrebbe mancare l’appuntamento con il gol per dare continuità al sigillo della scorsa settimana e tirarsi definitivamente fuori dal marasma di critiche e polemiche.
Sull’altro versante è Nico Paz l’osservato speciale. Il tuttocampista di Fabregas va alla conclusione con una facilità a tratti disarmante; con l’Inter che tende a concedere qualcosa nella propria trequarti, l’Over 1,5 tiri in porta del gioiellino sul quale il Real vanta un diritto di recompra è solo in apparenza un azzardo.
Per chiudere il cerchio, Baturina e Calhanoglu rappresentano due garanzie: autori di sei e nove gol, i centrocampisti di Fabregas e Chivu possono far saltare il banco da un momento all’altro: che possano inquadrare la porta almeno una volta non è affatto da escludere.
Thuram marcatore plus; Nico Paz Over 1,5 tiri in porta plus, Calhanoglu e Baturina Over 0,5 tiro in porta plus si trovano a quota 17,21 su Goldbet.
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus