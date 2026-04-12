Pronostici Celta Vigo-Real Oviedo: tatticismi e poche occasioni da ambo le parti

Celta Vigo-Real Oviedo, il pronostico della sfida in programma al Balaidos: ecco tutti i dettagli

Intenzionato ad approfittare del passo falso del Betis per scavalcare gli andalusi e portarsi al quinto posto, un Celta Vigo con la testa rivolta al ritorno di Europa League ospita il Real Oviedo, a caccia di punti pesanti con cui riaccendere le speranze salvezza.

Al Balaidos, insomma, si affrontano due squadre che, alla luce dei rispettivi periodi di forma e delle proiezioni di classifica, non possono permettersi passi falsi. Certo, il 3-0 subito per mano del Friburgo potrebbe avere delle conseguenze tangibili per il morale dei padroni di casa che vogliono preparare il ritorno dei quarti di finale di Europa League con più leggerezza da un punto di vista psicologico.

Anche per questo Giraldez non appare intenzionato a toccare in pianta stabile l’undici tipo con Duran, Jutglà e Swedberg in attacco, pronti a creare non pochi grattacapi ad Escandell. Come già anticipato, se non proprio l’ultima chance, quella contro il Celta Vigo potrebbe rivelarsi un autentico punto di non ritorno per il Real Oviedo che nelle ultime tre uscite ufficiali ha raccolto sei punti.

Dove vedere Celta Vigo-Real Oviedo in diretta tv e in streaming

La sfida Celta Vigo-Real Oviedo, gara valida per la trentunesima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 18.30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo.

Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

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Il pronostico

Pur non impressionando particolarmente, i padroni di casa dovrebbero riuscire a mettere le mani su una partita che si preannuncia comunque farraginosa e con molte interruzioni: difficilmente saranno siglati più di due gol.

Le probabili formazioni di Celta Vigo-Real Oviedo

SIVIGLIA: Andrei Radu; Manu Fernández, Yoel Lago, Carlos Domínguez; Javi Rueda, Fer López, Hugo Sotelo, Álvaro Núñez, Ferran Jutglá, Pablo Durán e Swedberg.

Real Oviedo: Escandell; N. Vidal, E. Bailly, D. Calvo e Javi L.; Kwasi Sibo, N. Fonseca, A. Reina; Ilyas Chaira, T. Fernández e Fede Viñas.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-0