I pronostici di domenica 12 aprile: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

I pronostici di domenica 12 aprile, in campo Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga, Ligue 1 e altri campionati in giro per il mondo

Sarà una domenica di Serie A molto importante in chiave Scudetto, che ci dirà se il Napoli potrà davvero sperare in una rimonta che avrebbe del clamoroso. La squadra di Antonio Conte ha ritrovato parecchi titolari che erano stati fermi per infortunio, e dovrà dare un’altra dimostrazione di forza in casa del Parma. Una vittoria metterebbe pressione all’Inter impegnata poi in una trasferta non semplice in casa del Como in lotta per la qualificazione alla prossima Champions League.

La partita più spettacolare di oggi si gioca però in Premier League dove il Manchester City in corsa per il titolo sarà ospite del Chelsea: i gol dovrebbero arrivare puntuali. Stesso discorso per Sunderland-Tottenham, che segnerà l’esordo di Roberto De Zerbi sulla panchina degli Spurs. Un’altra partita da “gol” è il posticipo della Liga tra Athletic Bilbao e Villarreal.

Da over 2,5 Stoccarda-Amburgo, NEC-Feyenoord e AZ-Heerenveen.

Pronostici: la scelta del Veggente

• MULTIGOL 1-3 CASA + MULTIGOL 1-3 OSPITE in Como-Inter, Serie A, ore 20:45

Vincenti

NAPOLI (in Parma-Napoli, Serie A, ore 15:00)

(in Parma-Napoli, ore 15:00) STOCCARDA (in Stoccarda-Amburgo, Bundesliga, ore 17:30)

(in Stoccarda-Amburgo, ore 17:30) LIONE (in Lione-Lorient, Ligue 1, ore 20:45)

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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

NEC-Feyenoord , Eredivisie, ore 14:30

, Eredivisie, ore 14:30 AZ-Heerenveen , Eredivisie, ore 16:45

, Eredivisie, ore 16:45 Stoccarda-Amburgo, Bundesliga, ore 17:30

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Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Sunderland-Tottenham , Premier League, ore 15:00

, Premier League, ore 15:00 Chelsea-Manchester City , Premier League, ore 15:00

, Premier League, ore 15:00 Athletic Bilbao-Villarreal, Liga, ore 21:00

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 11.70 GOLDBET ; 12.83 SPORTBET; 11.70 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in Mainz-Friburgo, Bundesliga, ore 19:30