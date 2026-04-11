Pronostico Sunderland-Tottenham: subito la mano di De Zerbi

Sunderland-Tottenham è una partita della trentaduesima giornata di Premier League e si gioca domenica: diretta tv, probabili formazioni, pronostico
La neopromossa Sunderland ha ormai chiuso il suo campionato con i 43 punti messi in saccoccia fino al momento. Il Tottenham, invece, si è affidato a De Zerbi per raggiungere una salvezza complicatissima per una squadra che non vince da parecchio tempo e che clamorosamente deve lottare per la permanenza.
Non c’è stata la scossa Tudor dentro gli Spurs, e adesso i londinesi sperano nel tecnico italiano che si ritrova in una situazione sicuramente scomoda, ma che ha in rosa dei giocatori che, se girassero, ambirebbero a ben altre posizioni di classifica. Durante la sosta De Zerbi ha iniziato a mettere mano ai valori umani che ha a disposizione, e adesso arriva la prova del 9 su un campo difficile, ma non impossibile.
Diciamo che non è impossibile soprattutto per quello che è lo stato d’animo, tranquillo, della squadra di casa. Il Sunderland fa fatto fino ad oggi una stagione incredibile e nessuno si aspettava potesse essere già salvo a questo punto dell’annata. Possibilità di prendersi qualcosa di diverso, c’è da dirlo, non ce ne stanno. E proprio sul fattore delle motivazioni e sul fatto che il Tottenham abbia assoluto bisogno di punti e che è con un nuovo allenatore, si potrebbe decidere questa partita.
Come vedere Sunderland-Tottenham in diretta tv e in streaming
La sfida Sunderland-Tottenham è in programma domenica alle 15. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
Comparazione quote
La vittoria del Tottenham è quotata 2.65 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL invece ha un valore di 1.72 su Lottomatica.
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Il pronostico
In una gara da almeno un gol per squadra, diamo fiducia al Tottenham e al debutto di Roberto De Zerbi su questa panchina. Che può piacere o meno, ma che ha personalità da vendere e il suo impatto lo ha sempre dato.
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Le probabili formazioni di Sunderland-Tottenham
SUNDERLAND (4-1-4-1): Ellborg; Geertruida, O’Nien, Alderete, Hume; Xhaka; Rigg, Diarra, Sadiki, Talbi; Brobbey.
TOTTENHAM (4-2-3-1): Vicario; Porro, Danso, Romero, Van de Ven; Gray, Sarr; Richarlison, Tell, Simons; Kolo Muani.
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