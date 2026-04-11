Pronostico Stoccarda-Amburgo: con le ripartenze ha fatto meglio solo il Bayern

Stoccarda-Amburgo è una partita della ventinovesima giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Lo Stoccarda è una delle quattro squadre in lizza per gli ultimi due pass per la Champions League, visto che gli altri due ormai sono già assegnati a Bayern Monaco e Borussia Dortmund. Nel momento in cui scriviamo gli Svevi occupano la quarta posizione, conservata nonostante il KO rimediato la scorsa settimana nel match d’altra classifica con il Borussia Dortmund. I gialloneri sono usciti vittoriosi (0-2) all’MHP Arena grazie a due reti segnate in pieno recupero, al termine di una gara tutto sommato equilibrata.

Per la formazione di Sebastian Hoeness si è trattato della prima sconfitta in campionato negli ultimi due mesi. Ed ha fatto male, se consideriamo che i biancorossi adesso devono condividere la quarta piazza con il Lipsia, a quota 53 punti.

La buona notizia, in ogni caso, è che venerdì l’Hoffenheim non è andato al di là di un pareggio nell’anticipo con l’Augsburg. Ed anche se lo Stoccarda dovesse perdere con l’Amburgo non verrebbe raggiunto dal club di Sinsheim.

In questo turno gli Svevi avranno di nuovo la possibilità di giocare davanti al proprio pubblico, dove nella Bundesliga 2025-26 hanno perso a malapena due partite, contro le prime due della classe Bayern e Borussia.

L’Amburgo, dal canto suo, deve fare ancora qualche punto per essere sicuro di rimanere in massima serie. Gli anseatici, neopromossi, dovrebbero riuscirci senza problemi alla luce del rendimento che hanno avuto finora. Una settimana fa hanno pareggiato 1-1 con l’Augsburg (nonostante fossero rimasti in inferiorità numerica) e più in generale negli ultimi due mesi si sono imposti solamente sul Wolfsburg. I clean sheet, nel frattempo, sono diventati un miraggio: la squadra di Merlin Polzin non ha mai tenuto la porta inviolata nelle ultime otto.

Come vedere Stoccarda-Amburgo in diretta tv e streaming

La sfida Stoccarda-Amburgo è in programma domenica alle 17:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 257). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

Dopo il beffardo KO contro il Dortmund, arrivato solo nei minuti di recupero, lo Stoccarda ospita un Amburgo che, pur navigando in acque relativamente tranquille da neopromossa, ha dimostrato di essere una squadra spigolosa. Gli Svevi in casa sono una sentenza: a parte i passi falsi con le prime due della classe, tra le mura amiche Hoeness ha costruito un fortino quasi inespugnabile. Tuttavia, attenzione alle statistiche incrociate: l’Amburgo è una macchina da contropiede (9 gol segnati, secondo solo al Bayern), mentre lo Stoccarda soffre tremendamente proprio queste situazioni di gioco (9 gol subiti nelle ripartenze). Considerando che la difesa di Polzin non tiene la porta inviolata da 8 turni, il copione della gara sembra scritto: pressione costante degli Svevi e ripartenze fulminee degli anseatici. Padroni di casa favoriti in una gara da almeno tre gol totali.

Le probabili formazioni di Stoccarda-Amburgo

STOCCARDA (4-2-3-1): Nübel; Assignon, Jeltsch, Chabot, Mittelstädt; Chema, Stiller; Leweling, Undav, Führich; Demirović.

AMBURGO (3-5-2): Heuer Fernandes; Omari, Elfadli, Torunarigha; Gocholeishvili, Vieira, Remberg, Grønbæk, Mikelbrencis; Königsdörffer, Otele.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1