Pronostico St. Pauli-Bayern Monaco: superano quota 100

St. Pauli-Bayern Monaco Dortmund è una partita valida per la ventinovesima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Quella contro il Real Madrid in Champions League è stata una vera e propria prova di forza del Bayern Monaco anche se, il gol di Mbappé, ha tenuto accese le speranze spagnole di un passaggio del turno. Ma se la truppa di Kompamy riuscisse a ripetere la prestazione del Bernabeu la semifinale è alla portata, anche per via del 2-1 finale.

Contro il St. Pauli in campionato l’obiettivo è quello di mantenere invariato il distacco di 9 punti – magari anche aumentarlo – rispetto al Borussia Dortmund. Andare poi a quattro giornate dalla fine dell’annata con quel vantaggio vuole dire aspettare solo l’aritmetica per il titolo. No che ci siano dubbi che il Bayern non vinca il campionato, ma prima arriva e prima finisce tutto.

Ora, il St. Pauli è una squadra che lotta per la salvezza e che adesso andrebbe allo spareggio per la permanenza. Deve fare punti in tutti i modi, perché si potrebbe anche salvare in maniera diretta. Ma non ci pare possa essere questa la partita da sfruttare. Il Bayern è forse ad oggi la squadra più forte in Europa e ha così tanti giocatori di livello che anche se profilasse un turnover potrebbe accelerare in qualsiasi minuto e chiudere i conti. No, non ci sono possibilità di cali di concentrazione.

Come vedere St. Pauli-Bayern Monaco in diretta tv e streaming

La sfida St. Pauli-Bayern Monaco è in programma sabato alle 18:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

Al momento il Bayern Monaco solamente in campionato ha segnato 100 gol. Evidente che questo numero verrà superato nel match in programma sabato pomeriggio. Una gara che non ha storia e che oltre a regalare una vittoria esterna regalerà, pure, almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di St. Pauli-Bayern Monaco

ST. PAULI (4-2-3-1): Vasilj; Wahl, Ando, Mets; Pyrka, Fujita, Rasmussen, Ritzka; Sinani, Pereira Lage; Hountondji.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Kim, Ito, Davies; Goretzka, Bischof; Karl, Musiala, Gnabry; Jackson.

POSSIBILE RISULTATO: 1-4