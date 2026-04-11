Pronostico Parma-Napoli, occhio Conte: sono una “macchina da X”

Parma-Napoli è una partita valida per la trentaduesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Le vittorie di fila del Napoli sono diventate cinque dopo l’1-0 di lunedì scorso nello scontro diretto con il Milan, tramortito nel finale da un gol di Politano. Antonio Conte ha vinto il duello con il collega Massimiliano Allegri e gli ha soffiato il secondo posto, portandosi a +2 sui rossoneri: l’unica anti-Inter rimasta, adesso, è la formazione campione d’Italia in carica, anche se lo scudetto, con i nerazzurri a +7 quando mancano sette giornate alla fine dei giochi, per ora resta un sogno, difficilmente realizzabile a meno di crolli improbabile da parte della capolista.

Il Napoli però vuole provare quantomeno ad impensierire la Beneamata, a ritardare il più possibile il verdetto dell’aritmetica. C’è pure una qualificazione alla prossima Champions League da blindare: ecco perché Conte – a proposito, in settimana si sono moltiplicati i rumors riguardo ad un ritorno sulla panchina della nazionale dell’allenatore salentino, che a fine stagione potrebbe salutare il Napoli – pretende che i suoi non abbassino la soglia dell’attenzione.

Nella trasferta di Parma c’è il sesto successo consecutivo nel mirino, con l’obiettivo di mettere ancora più pressione all’Inter, che sarà impegnata qualche ora dopo a Como.

Ducali a un passo dalla salvezza

I ducali nell’ultimo turno hanno reagito dopo le due sconfitte di fila con Torino e Cremonese, pareggiando all’Olimpico con la Lazio (1-1) e tornando a muovere la classifica. Una discreta prestazione da parte degli uomini di Carlos Cuesta, in vantaggio fino a un quarto d’ora dal fischio finale, quando sono stati raggiunti dal biancoceleste Noslin. La salvezza, con 35 punti e un comodo +8 sulla terzultima, appare ormai in cassaforte ma a Roma i gialloblù hanno dimostrato di avere ancora qualche motivazione.

Contro il Napoli Cuesta dovrà fare a meno del suo terminale offensivo, Pellegrino (squalificato), e in attacco schiererà due attaccanti “leggeri” come Strefezza e Ondrejka. Dal’altro lato, Conte ritrova Hojlund ed è pronto a dare fiducia ad Alisson Santos, tra i migliori in campo nel big match con il Milan. McTominay potrebbe arretrare di qualche metro, mentre Anguissa partirà dalla panchina. Sempre molto lunga la lista degli indisponibili in casa Napoli: a Parma out Rrahmani, Di Lorenzo, Neres, Lukaku e Vergara.

Come vedere Parma-Napoli in diretta tv e in streaming

La sfida tra Parma e Napoli, in programma domenica alle 15:00 allo stadio “Tardini” di Parma, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma soltanto in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

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Il pronostico

Il Napoli arriva a Parma con il vento in poppa. Nonostante un’infermeria ancora intasata, la squadra di Conte ha ritrovato la solidità dei giorni migliori (2 clean sheet di fila contro Cagliari e Milan). Il Parma rimane una squadra ostica, capace di pareggiare ben 11 volte in questo torneo, e giocherà senza la pressione del risultato. Attenzione al dato cronometrico: il Napoli è la squadra più letale della Serie A nei finali di gara, avendo conquistato 13 punti negli ultimi 15 minuti. In ogni caso, la fame degli azzurri e la necessità di tenere aperto il campionato dovrebbero prevalere. Nonostante l’assenza di Pellegrino obblighi il Parma a un attacco leggero, la qualità di Hojlund e la spinta di Alisson Santos sono armi troppo affilate per la difesa emiliana.

Le probabili formazioni di Parma-Napoli

PARMA (5-3-2): Suzuki; Britschgi, Delprato, Circati, Valenti, Valeri; Bernabé, Nicolussi Caviglia, Keita; Strefezza, Ondrejka.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; De Bruyne, Alisson Santos; Hojlund.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1