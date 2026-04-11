Pronostico Padova-Empoli: la crisi è senza fine

Padova-Empoli è una partita valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico

Quella del Padova è una crisi senza fine. Cinque sconfitte di fila e una classifica che si è fatta molto preoccupante. Non che vada meglio all’Empoli, c’è da dirlo. La squadra di Caserta è sopra due punti dalla zona retrocessione ma può sfruttare questo turno per allontanarsi.

La sconfitta contro la Sampdoria in trasferta è arrivata solamente nel secondo tempo e dopo una prima parte di gara giocata molto bene dai toscani su un campo complicato della cadetteria. Ecco, per avere la meglio sul Padova bisogna appunto ripartire dai primi 45 minuti, nei quali si è vista una squadra viva con buone geometri. Se l’Empoli riuscisse a trovare una certa qualità nell’ultimo passaggio e un feeling con il gol dei propri attaccanti, allora avrebbe ottime possibilità di prendersi il malloppo intero. Le squadre di Caserta hanno sempre giocato in maniera offensiva, e crediamo che prima o poi questo atteggiamento possa pagare.

Per il Padova, come detto, la crisi è senza soluzione di continuità. Non crediamo che questa squadra possa riuscire almeno questa domenica a uscire dal tunnel nel quale è entrata. Il colpo grosso esterno, insomma, ci pare la soluzione più logica in questo match.

Come vedere Padova-Empoli in diretta tv e in streaming

Padova-Empoli in programma domenica alle 15 sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

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Il pronostico

L’Empoli è più forte del Padova e in questo turno dovrebbe riuscire a dimostrarlo. Inoltre, sono le tre vittorie di fila dei toscani in questa partita. La quarta è dietro l’angolo.

Le probabili formazioni di Padova-Empoli

PADOVA (3-4-2-1): Fortin; Perrotta, Sgarbi, Faedo; Fusi, Capelli, Varas, Ghiglione; Di Mariano, Buonaiuto; Bortolussi.

EMPOLI (4-2-3-1): Fulignati; Ebuehi, Lovato, Guarino, Obaretin; Magnino, Yepes; Ceasaey, Shpendi, Moruzzi; Popov.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1