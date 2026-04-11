Pronostico Nottingham Forest-Aston Villa: così tutti felici

Nottingham Forest-Aston Villa è una partita della trentaduesima giornata di Premier League e si gioca domenica: diretta tv, probabili formazioni, pronostico

Entrambe impegnate in Europa e in trasferta, Nottingham e Aston Villa hanno messo la testa davanti nei rispettivi match. I padroni di casa pareggiando sul campo del Porto, gli ospiti andando a vincere a Bologna e mettendo una grossa ipoteca al passaggio del turno.

Ora si pensa al campionato, ma è evidente che le motivazioni del Nottingham, poco fuori la zona retrocessione, potrebbero fare la differenza in questo match. Perché sì vuoi o non vuoi il fatto di essere ad un passo dalla semifinale di una manifestazione europea è qualcosa di importante, ma rimanere in Premier fa tutta la differenza di questo mondo. I Villans, invece, sono alla ricerca di un piazzamento Champions per il prossimo anno che ormai pare cosa fatta anche perché dall’Inghilterra ne potrebbero andare cinque nella massima competizione. Ecco quindi che, agli ospiti, vincere o pareggiare cambia poco. Certo, nessuno vuole perdere e nemmeno il Nottingham sembra avere chissà quali forza per battere una delle squadre che meglio ha fatto in campionato nel corso dell’anno. Evidente, quindi, che questa partita possa sicuramente lasciare tutti felici. E anche voi avete capito come.

Come vedere Nottingham Forest-Aston Villa in diretta tv e in streaming

La sfida Nottingham Forest-Aston Villa è in programma domenica alle 15. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Comparazione quote Il pareggio è quotato 3.25 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL invece ha un valore di 1.65 su Lottomatica. Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

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Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus Il pronostico Una gara che profuma di pareggio con entrambe le squadre a segno. Complicato che l’Aston Villa riesca a portare a casa la vittoria, quindi occhio alla X, ma anche la doppia interna, per i meno coraggiosi, è una situazione da tenere in assoluta considerazione. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Le probabili formazioni di Nottingham Forest-Aston Villa NOTTINGHAM FOREST (3-4-2-1): Ortega; Abbott, Murillo, Morato; Bakwa, Yates, Dominguez, Ndoye; Gibbs-White, McAtee; Wood.

ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konsa, Torres, Digne; Onana, Tielemans; McGinn, Rogers, Buendia; Watkins. POSSIBILE RISULTATO: 1-1