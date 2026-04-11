Pronostico Genoa-Sassuolo: nelle ultime sette è sempre successo

Genoa-Sassuolo è una partita della trentaduesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Le due sconfitte di fila con Udinese e Juventus, peraltro molto simili (il Grifone ha perso 2-0 in entrambe le occasioni), hanno frenato gli entusiasmi del Genoa di Daniele De Rossi, che per festeggiare la salvezza aritmetica e per regalarsi un finale di stagione tranquillo e sereno deve fare un altro piccolo sforzo.

I rossoblù, a quota 33 punti, sei in più della terzultima, non sembrano rischiare granché. Ma i pericoli sono sempre dietro l’angolo e non si può dare mai niente per scontato: l’ex Capitan Futuro tenterà di chiudere definitivamente la pratica nelle prossime due gare, la prima a Marassi contro un Sassuolo che è salvo da tempo e non ha obiettivi concreti e la seconda in casa del derelitto Pisa, ormai con un piede e mezzo in cadetteria.

De Rossi chiederà ancora una volta la spinta del “Ferraris”, dove il suo Genoa nel 2026 ha toppato solo con Napoli e Udinese. Servirà, tuttavia, una prestazione perfetta per domare gli emiliani, che non danno affatto l’impressione di essere in vacanza.

Il Sassuolo, infatti, nelle ultime due giornate ha tolto punti a squadre come Juve e Cagliari, che ne avevano certamente più bisogno, essendo impegnate a lottare rispettivamente per la Champions League e per la salvezza. Pareggio a Torino e vittoria in rimonta per 2-1 contro i sardi. Sabato scorso Berardi e compagni hanno sfondato il muro dei 42 punti e la sensazione è che, da neopromossi, meglio di così non avrebbero potuto fare. Fabio Grosso ha dimostrato di poter fare bene anche in A ed oggi ha diverse pretendenti: potrebbe uscirne fuori qualcuna in più se il Sassuolo dovesse chiudere nella parte sinistra della classifica, obiettivo che i neroverdi si sono prefissati in questo finale di stagione.

Grosso con ogni probabilità confermerà l’undici che ha rimontato il Cagliari: l’unico ballottaggio è a sinistra, dove si contendono una maglia Garcia e Doig. Nel Genoa non è ancora certa la presenza dell’esterno Norton-Cuffy, costretto a dare forfait contro la Juve. In mezzo Baldanzi è favorito su Messias: salgono le quotazioni dell’ex Roma.

Come vedere Genoa-Sassuolo in diretta tv e in streaming

La sfida Genoa-Sassuolo, in programma domenica alle 12:30 allo stadio “Ferraris” di Genova, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma soltanto in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

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Il pronostico

Daniele De Rossi vuole cancellare lo zero nella casella dei gol fatti nelle ultime due uscite, ma si troverà di fronte un Sassuolo che non ha intenzione di anticipare le “vacanze” e che gioca con la mente sgombra. Gli emiliani hanno già raggiunto quota 42 punti, un record per una neopromossa che non si vedeva dai tempi del Verona di Juric. La statistica più incredibile riguarda però i precedenti: nelle ultime sette sfide tra queste due squadre hanno sempre segnato entrambe, con una media di tre gol a partita. La tendenza storica è troppo netta per essere ignorata, specialmente adesso che il Sassuolo non ha nulla da perdere ed il Genoa deve ritrovare verve offensiva. Rossoblù a nostro parere leggermente favoriti.

Le probabili formazioni di Genoa-Sassuolo

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Malinovskyi, Frendrup, Baldanzi, Sabelli; Vitinha, Colombo.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Ulisses Garcia; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1