Pronostico Crystal Palace-Newcastle: una cosa è assicurata

Crystal Palace-Newcastle è una partita della trentaduesima giornata di Premier League e si gioca domenica: diretta tv, probabili formazioni, pronostico
Il tre a zero con il quale il Crystal Palace ha distrutto la Fiorentina nella gara d’andata dei quarti di finale di Conference League permettono ai padroni di casa di pensare che il più sia stato fatto. Anche se le fatiche, contro un Newcastle che pare essere fuori dalla corsa Europa, si potrebbero fare sentire.
A dire il vero i bianconeri di Howe, almeno in maniera aritmetica, non hanno chiuse le possibilità di rientrare in corsa almeno per la Conference. Ma, per farlo, dovrebbero riuscire a piazzare una serie importante di risultati utili di fila e sperare che qualcuno davanti faccia qualche passo falso. E perché non iniziare da questa domenica?
Ora, è assai complicato pensare ad una vittoria del Palace nonostante sia, al momento, una squadra totalmente diversa rispetto a quella vista per una grossa fetta, soprattutto per quello che è stato l’impegno di giovedì che questa fatica la lascerà sicuramente dietro. Ed è ovviamente più semplice ipotizzare che il Newcastle (che ha comunque una rosa importante) sia più fresco e pimpante visto che non gioca dal 22 marzo una partita. Ma la cosa certa quale sarebbe, vi starete chiedendo. Bene, ve lo diciamo sotto.
Come vedere Crystal Palace-Newcastle in diretta tv e in streaming
La sfida Crystal Palace-Newcastle è in programma domenica alle 15. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
Comparazione quote
La vittoria del Newcastle è quotata 2.25 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL invece ha un valore di 1.55 su Lottomatica.
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Il pronostico
La cosa certa è che entrambe troveranno la via della rete in questo match. Sì, le difese sono ballerine e gli attacchi potrebbero andare a nozze. Oseremmo dire gara da doppia esterna, ma anche il 2 stuzzica parecchio.
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Le probabili formazioni di Crystal Palace-Newcastle
CRYSTAL PALACE (3-4-3): Henderson; Richards, Lacroix, Canvot; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Mateta, Guessand.
NEWCASTLE (4-2-3-1): Ramsdale; Trippier, Botman, Burn, Hall; Joelinton, Tonali; Elanga, Woltemade, Barnes; Gordon.
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