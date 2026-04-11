Pronostico Colonia-Werder Brema: in palio una fetta di salvezza

Colonia-Werder Brema è una partita della ventinovesima giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 15:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Nel 2026 il Colonia ha vinto solo due partite, delle quali l’ultima risale a gennaio. Da febbraio in poi i Billy Goats hanno racimolato 4 punti in 8 giornate: era praticamente impossibile che la classifica non risentisse. Il risultato è che la squadra di René Wagner ora rischia seriamente di retrocedere, o quantomeno di giocarsi la salvezza nel pericoloso playout con la terza di Zweite Liga. La penuria di vittorie, infatti, ha fatto precipitare il Colonia al quindicesimo posto ed il margine di vantaggio sulla terzultima, il St. Pauli, è rimasto di sole due lunghezze.

Wagner, nel frattempo, ha debuttato con un buon pareggio in casa dell’Eintracht Francoforte, una settimana fa rimontato da 2-0 a 2-2 al Deutsche Bank Park. Decisivi i gol di Kaminski e Castro-Montes negli ultimi 20 minuti.

Il nuovo allenatore – subentrato da pochi giorni a Lukas Kwasniok – evidentemente è riuscito quantomeno a dare una scossa emotiva, anche se le rimonte rimangono uno dei fiori all’occhiello di questo Colonia, che ha conquistato punti da situazione di svantaggio ben nove volte in questa stagione (solo il Bayern Monaco capolista ne ha realizzate di più).

In questo weekend i biancorossi saranno impegnati in un vibrante scontro diretto con il Werder Brema, che in classifica ha un punto in più dei Billy Goats. La squadra di Daniel Thioune ha perso le ultime due partite casalinghe (Mainz e Lipsia) ma ne ha vinte tre nelle ultime cinque, compresi i due colpacci in casa di Union Berlino e Wolfsburg. Anche in questo caso, insomma, il cambio in panchina ha sortito gli effetti sperati. Se la stagione fosse iniziata quando Thioune ha assunto l’incarico (dopo la ventesima giornata), il Werder sarebbe dodicesimo in classifica con 9 punti (3 vittorie, 5 sconfitte).

Come vedere Colonia-Werder Brema in diretta tv e streaming

La sfida tra Colonia-Werder Brema è in programma domenica alle 15:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 1.57 su Goldbet e Lottomatica e a 1.59 su Sportbet. Il pareggio è quotato invece a 3.35 su Goldbet e Lottomatica e a 3.50 su Sportbet.

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Il pronostico

Entrambe le squadre hanno cercato la scossa con il cambio in panchina e i risultati iniziano a vedersi. René Wagner ha debuttato con una rimonta eroica in quel di Francoforte, confermando che i Billy Goats non muoiono mai, mentre Daniel Thioune ha trasformato il Werder in una pericolosissima macchina da trasferta, capace di sbancare Berlino e Wolfsburg. Sia i biancorossi che i biancoverdi, tuttavia, tendono a concedere molto e, data la posta in palio altissima (chi perde rischia il baratro playout), ci aspettiamo una partita aperta. Il Colonia cercherà di fare la partita, ma il Werder in contropiede ha già dimostrato di poter far male a chiunque. Un pareggio non sarebbe una sorpresa in una sfida da almeno un gol per parte.

Le probabili formazioni di Colonia-Werder Brema

COLONIA (4-4-2): Schwäbe; Sebulonsen, van den Berg, Özakacar, Lund; Thielmann, Martel, Krauß, Kamiński; Ache, El Mala.

WERDER BREMA (4-3-3): Backhaus; Sugawara, Pieper, Friedl, Deman; Lynen, Bittencourt, Schmid; Grüll, Njinmah, Mbangula.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2