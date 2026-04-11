Pronostico Bologna-Lecce: le fatiche europee incidono

Bologna-Lecce è una partita valida per la trentaduesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Qualche leggerezza di troppo ha condannato il Bologna giovedì scorso nell’andata del quarto di finale di Europa League con l’Aston Villa. I felsinei hanno creato tanto, soprattutto nel primo tempo, tenendo testa e per certi versi giocando meglio della squadra di Unai Emery. Ma nel calcio, si sa, i dettagli sono importanti e gli inglesi hanno fatto valere la maggiore esperienza: l’1-3 del “Dall’Ara” è di fatto una sentenza per gli uomini di Vincenzo Italiano, che tra meno di una settimana saranno costretti a vincere con almeno tre gol di scarto a Birmingham per superare il turno.

Con un piede e mezzo fuori dalla coppa, il Bologna ora rivolge la propria attenzione ad un campionato che può ancora regalare delle soddisfazioni, anche se rientrare in corsa per un posto in Europa sarà difficilissimo, forse più della rimonta al Villa Park. Gli emiliani sono ottavi, molto distanti dalle squadre (Como, Juve, Roma e Atalanta) che si stanno contendendo un pass per le prossime coppe europee: per riacciuffarle servirà un finale perfetto e dando un’occhiata al calendario del Bologna – Juventus e Roma nelle prossime due e poi, dopo il Cagliari, un trittico Napoli-Atalanta-Inter – si capisce bene il grado di difficoltà. Nella sfida con il Lecce, nel frattempo, Italiano penserà inevitbilmente anche al ritorno con i Villans e molti tra quelli che giovedì hanno speso tante energie quasi certamente riposeranno nel match con i salentini.

Lecce a secco di punti da tre turni

Per i giallorossi, dunque, questa diventa un’occasione da sfruttare assolutamente. Il Lecce è di nuovo nei guai avendo perso le ultime tre, anche per colpa di una calendario impossibile (Napoli, Roma e Atalanta). E da lunedì scorso si è ritrovato al terzultimo posto, in zona retrocessione.

Se con Napoli e Roma gli uomini di Eusebio Di Francesco non avevano demeritato, perdendo di misura, contro la Dea è arrivata una sconfitta molto netta (0-3), condita da diversi errori difensivi. L’attacco, oltretutto, è stato nuovamente nullo: del resto il Lecce è la squadra che ha segnato meno gol finora, appena 21 in 31 partite. Per la trasferta di Bologna Di Francesco spera di recuperare Gallo, che andrà in panchina, ma in infermeria restano Camarda, Sottil, Berisha e Gaspar. Sulla trequarti stavolta potrebbe agire Coulibaly. I dubbi non sono pochi invece in casa Bologna: Italiano prepara un corposo turnover, sebbene sia complicato rinunciare per esempio a gente come Rowe (l’esterno inglese è on fire in questo momento). Riecco Orsolini e Cambiaghi, a centrocampo il danese Odgaard prenderà il posto dello squalificato Ferguson.

Come vedere Bologna-Lecce in diretta tv e in streaming

La sfida Bologna-Lecce è in programma domenica alle 18:00 allo stadio “Dall’Ara” di Bologna e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Bologna-Lecce anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche sull’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 1.95 su Goldbet e Lottomatica e a 2.03 su Sportbet. La vittoria del Bologna è quotata invece a 1.80 su Goldbet e Lottomatica e a 1.81 su Sportbet.

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Il pronostico

Il Bologna è una squadra dai due volti: capace di vincere 5 delle ultime 7 gare, ma anche di perdere ben 8 volte tra le mura amiche in questa stagione. Tuttavia, la cabala contro il Lecce è quasi a senso unico (una sola sconfitta negli ultimi 20 incroci). Italiano farà turnover massiccio, rilanciando Orsolini e Cambiaghi, mentre Di Francesco deve fare i conti con un’infermeria ancora affollata e un’anemia offensiva cronica (appena 21 gol in 31 match). Un dato curioso? Il Bologna non pareggia da ben 12 partite. Il segno 1 ingolosisce ma è al tempo stesso molto rischioso, considerando che i felsinei hanno speso tanto in coppa e che i salenti hanno fame di punti salvezza. Il giusto compromesso sembra essere il Gol, nonostante le difficoltà realizzative del Lecce: non a caso all’andata la sfida tra rossoblù e giallorossi terminò con un pirotecnico 2-2.

Le probabili formazioni di Bologna-Lecce

BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Zortea, Vitik, Heggem, Miranda; Sohm, Freuler, Odgaard; Orsolini, Castro, Cambiaghi.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Tiago Gabriel, Siebert, Ndaba; Ngom, Ramadani; Pierotti, Coulibaly, Banda; Stulic.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1