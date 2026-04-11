Pronostico Barcellona-Espanyol: il conto sale a 16

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Barcellona-Espanyol è una gara della trentunesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico

Il Barcellona è vicino a vincere la Liga visti i rallentamenti del Real Madrid ma sa benissimo che per passare il turno in Champions League la prossima settimana servirà un miracolo contro l’Atletico dopo la sconfitta interna per due a zero.

Pronostico Barcellona-Espanyol
Pronostico Barcellona-Espanyol: il conto sale a 16 (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Il pensiero Coppa, comunque, prenderà Flick solamente dopo il derby catalano contro l’Espanyol, che dopo aver toccato un certo numero di punti in campionato non vince addirittura da 12 partite. Un’infinità di delusioni che, però, non hanno intaccato la classifica che rimane molto molto tranquilla. Il Barcellona vuole chiudere i conti o tenere il distacco sul Real importante. E siccome in casa, parlando sempre della Liga, ha vinto tutte le 15 partite giocate (in undici occasioni la vittoria è arrivata con due gol di scarto), non vediamo come in questo momento ci possano essere margini di una sconfitta. E infatti, più ci pensiamo e meno ne vediamo.

Una gara che il Barcellona potrebbe vincere, e vincerà, senza chissà quali particolari problemi. Sia per i numeri interni sia per quello che è il momento della squadra ospite che non riesce in nessun modo a tirarsi fuori da una situazione non diciamo complicata, perché la classifica dice altro, ma sicuramente infelice.

Come vedere Barcellona-Espanyol in diretta tv e streaming

Come vedere Barcellona-Espanyol
Come vedere Barcellona-Espanyol in diretta tv e streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La sfida Barcellona-Espanyol, gara valida per la trentunesima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 18:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

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Il pronostico

In una gara da almeno tre reti complessive, arriverà la sedicesima vittoria di fila in campionato in casa del Barcellona. E magari, anche, con due gol di scarto.

Le probabili formazioni di Barcellona-Espanyol

BARCELLONA (4-2-3-1): J Garcia; Kounde, Cubarsi, Araujo, Balde; E Garcia, Gavi; Yamal, F Lopez, OImo; F Torres.
ESPANYOL (4-5-1): Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Ngonge, Gonzalez, Milla, Lozano, Dolan; Fernandez.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 3-1

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