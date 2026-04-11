Pronostico Atalanta-Juventus: è uscito sei volte negli ultimi otto incroci

Atalanta-Juventus è una partita della trentaduesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

La partita più interessante di questo turno di campionato non potrebbe che essere Atalanta-Juventus, soprattutto dopo che la Dea ha rilanciato le proprie ambizioni di Champions League vincendone due di fila contro Verona e Lecce.

Raffaele Palladino e i suoi uomini sono sempre settimi in classifica ma il divario sulla quarta dalla scorsa settimana è diminuito in seguito all’inatteso stop del Como a Udine – i lariani hanno 5 punti in più ed in questa giornata affrontano l’Inter capolista – mentre la stessa Juventus, quinta, è a -4 dai nerazzurri. Ne va da sé che un eventuale successo orobico nel big match della New Balance Arena consentirebbe a de Roon e compagni di irrompere ufficialmente nella bagarre Champions/Europa League, a prescindere dai risultati delle altre concorrenti, Como e Roma.

L’Atalanta, una volta metabolizzata la doppia goleada subita con il Bayern Monaco, in Serie A ha ritrovato quella continuità che aveva smarrito anche a causa del doppio impegno.

La difesa è tornata solida come in passato – clean sheet sia contro il Verona che con il Lecce – e Palladino ha tratto pure giovamento da un’infermeria che si sta pian piano svuotando, consentendo all’ex tecnico di Monza e Fiorentina di poter contare su più soluzioni per reparto. Dal cambio in panchina la Dea va forte soprattutto tra le mura amiche: solo l’Inter ha ottenuto più punti in casa rispetto all’Atalanta in A da inizio 2026, ben 19 in 7 partite. Attualmente Palladino vanta la più alta media punti a partita alla guida dei nerazzurri nell’era dei tre punti a vittoria in massima serie (finora addirittura meglio del suo “maestro” Gasperini).

Bianconeri reduci da 5 risultati utili

Dall’altro lato abbiamo invece una Juventus in ripresa, che nel giorno di Pasquetta non ha deluso le aspettative nel match casalingo con il Genoa di Daniele De Rossi, abbattuto 2-0 dai gol di Bremer e McKennie. Dimenticato, dunque, il mezzo passo falso con il Sassuolo, capace di strappare un punto allo Stadium prima della sosta. Per Luciano Spalletti il successo sul Grifone è stato il quinto risultato utile consecutivo in campionato. Anche la Signora sembra aver risolto qualche problema nella propria metà campo, con tre clean sheet nelle ultime quattro.

In trasferta però la Juve è meno costante. Da febbraio ha vinto solo una volta lontano dallo Stadium e la porta non è rimasta quasi mai inviolata. Spalletti a Bergamo non potrà fare affidamento su uno dei suoi “fedelissimi”, McKennie, assente per squalifica. Niente da fare anche per quanto riguarda Vlahovic e Perin, entrambi alle prese con problemi muscolari. In porta andrà Di Gregorio, centrocampo a tre composto da Koopmeiners, Locatelli e Thuram ed in attacco David supportato da Conceiçao e Yildiz. Nella Dea l’unico indisponibile è il difensore svedese Hien. Scamacca sta meglio e partirà dalla panchina. Sulla trequarti Raspadori e Zalewski si contendono una maglia.

Come vedere Atalanta-Juventus in diretta tv e in streaming

La sfida tra Atalanta e Juventus è in programma sabato alle 20:45 alla New Balance Arena di Bergamo e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Atalanta-Juventus anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche sull’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

Sebbene i precedenti storici parlino di una Juventus quasi imbattibile a Bergamo (l’Atalanta ha vinto solamente una delle ultime venti sfide interne) e di una pioggia di pareggi (6 negli ultimi 8 incroci), il momento attuale delle due squadre suggerisce una partita aperta. L’Atalanta di Palladino ha ritrovato brillantezza offensiva e gioca un calcio coraggioso tra le mura amiche, mentre la Juventus, pur essendo più compatta dietro, dovrà fare i conti con l’assenza pesantissima di McKennie. Il nostro consiglio riguarda il segno Gol. Perché sceglierlo? L’Atalanta in casa segna con costanza e la Signora dispone della qualità di per colpire negli spazi. Considerando che la Juve fuori casa concede quasi sempre qualcosa e che l’Atalanta non segna più di un gol ai bianconeri a Bergamo da sei partite, è tempo che questo tabù venga infranto in una sfida dove entrambe devono vincere per non perdere il treno Champions.

Le probabili formazioni di Atalanta-Juventus

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic.

JUVENTUS (4-3-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Koopmeiners, Locatelli, Thuram; Conceiçao, Yildiz; David.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1