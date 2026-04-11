Pronostici Atalanta-Juventus: marcatore e tiratori sul tavolo

Atalanta-Juventus, le dritte in chiave player building dell’importante confronto in quel di Bergamo

Passaggio cruciale per la volontà della Juventus di giocarsi le sue carte per il quarto posto, la sfida contro l’Atalanta potrebbe rappresentare una ghiotta occasione anche per gli orobici che con un successo rientrerebbero prepotentemente in corsa. Come spesso accade in questo genere di partita, saranno gli episodi a fare la differenza.

Ad un passo dal gol nella sfida di Coppa d’Italia, non è escluso che questa volta Conceicao riesca ad imprimere il suo sigillo. Funambolico nei suoi movimenti, l’ex Porto ha guadagnato qualcosa anche in termini di concretezza: la prova del nove di questa sera, però, sarà ovviamente un passaggio cruciale.

Meno incisivo del solito contro il Genoa, Yildiz si è comunque reso protagonista di due tiri nello specchio della porta del “Grifone”: in un match nel quale i suoi dribbling e la sua imprevedibilità faranno la differenza, l’Over 1,5 tiri in porta plus del turco è un’occasione da cogliere al volo.

Il cerchio tiratori – anche alla luce della valorizzazione in termini di quote – si può infine chiudere con Charles De Ketelaere. Sempre più a suo agio nella veste tattica che Palladino gli ha cucito su misura, il belga si è reso protagonista di trentasette tiri complessivi, quindici dei quali indirizzati nello specchio di porta avversario: un’ottima base dalla quale partire.

Conceicao marcatore plus; De Ketelaere Over 0,5 tiro in porta plus e Yildiz Over 1,5 tiri in porta plus si trovano a quota 15,95 su Goldbet.