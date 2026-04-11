I pronostici di sabato 11 aprile: Serie A, Bundesliga, Premier League, Liga e Ligue 1

I pronostici di sabato 11 aprile, ci partite di Serie A, Bundesliga, Premier League, Liga e Ligue 1 più altri campionati minori
Il sabato di Serie A propone quattro partite, tra cui una molto importante in zona Champions League tra Atalanta e Juventus. La squadra di Palladino ha interrotto una serie di otto partite da “gol” consecutive battendo Verona e Lecce mantenendo la porta inviolata. Contro i bianconeri che dall’arrivo di Spalletti trovano la via della rete con grande facilità sarà difficile farlo nuovamente: “gol” altamente probabile.
Vittorie interne alla portata per il Lipsia contro il Borussia Monchengladbach in Bundesliga, per il Monza contro il Bari in Serie B e per il Barcellona contro l’Espanyol. Promettono almeno tre gol complessivi Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen, Liverpool-Fulham e Burnley-Brighton.
Tra le partite da almeno un gol per squadra occhio in Eredivisie a Sparta Rotterdam-PSV e Groningen-Go Ahead Eagles.
Pronostici: la scelta del Veggente
• 1X + MULTIGOL 2-5 in Arsenal-Bournemouth, Premier League, ore 13:30
Vincenti
- LIPSIA (in Lipsia-Borussia Monchengladbach, Bundesliga, ore 15:30)
- MONZA (in Monza-Bari, Serie B, ore 19:30)
- BARCELLONA (in Barcellona-Espanyol, Liga, ore 18:30)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen, Bundesliga, ore 15:30
- Liverpool-Fulham, Premier League, ore 18:30
- Burnley-Brighton, Premier League, ore 16:00
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Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Atalanta-Juventus, Serie A, ore 20:45
- Sparta Rotterdam-PSV, Eredivisie, ore 18:45
- Groningen-Go Ahead Eagles, Eredivisie, ore 21:00
Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 12.77 GOLDBET ; 14.63 SPORTBET; 12.77 LOTTOMATICA
Il “clamoroso”
• X in Siviglia-Atletico Madrid, Liga, ore 21:00
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