I pronostici di sabato 11 aprile: Serie A, Bundesliga, Premier League, Liga e Ligue 1

I pronostici di sabato 11 aprile, ci partite di Serie A, Bundesliga, Premier League, Liga e Ligue 1 più altri campionati minori

Il sabato di Serie A propone quattro partite, tra cui una molto importante in zona Champions League tra Atalanta e Juventus. La squadra di Palladino ha interrotto una serie di otto partite da “gol” consecutive battendo Verona e Lecce mantenendo la porta inviolata. Contro i bianconeri che dall’arrivo di Spalletti trovano la via della rete con grande facilità sarà difficile farlo nuovamente: “gol” altamente probabile.

Vittorie interne alla portata per il Lipsia contro il Borussia Monchengladbach in Bundesliga, per il Monza contro il Bari in Serie B e per il Barcellona contro l’Espanyol. Promettono almeno tre gol complessivi Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen, Liverpool-Fulham e Burnley-Brighton.

Tra le partite da almeno un gol per squadra occhio in Eredivisie a Sparta Rotterdam-PSV e Groningen-Go Ahead Eagles.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + MULTIGOL 2-5 in Arsenal-Bournemouth, Premier League, ore 13:30

Vincenti

LIPSIA (in Lipsia-Borussia Monchengladbach, Bundesliga, ore 15:30)

(in Lipsia-Borussia Monchengladbach, ore 15:30) MONZA (in Monza-Bari, Serie B, ore 19:30)

(in Monza-Bari, ore 19:30) BARCELLONA (in Barcellona-Espanyol, Liga, ore 18:30)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€ Fino a 2050€ sport e casino Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€ 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 2050€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2050€ Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen , Bundesliga, ore 15:30

, Bundesliga, ore 15:30 Liverpool-Fulham , Premier League, ore 18:30

, Premier League, ore 18:30 Burnley-Brighton, Premier League, ore 16:00

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Atalanta-Juventus , Serie A, ore 20:45

, Serie A, ore 20:45 Sparta Rotterdam-PSV , Eredivisie, ore 18:45

, Eredivisie, ore 18:45 Groningen-Go Ahead Eagles, Eredivisie, ore 21:00

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 12.77 GOLDBET ; 14.63 SPORTBET; 12.77 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in Siviglia-Atletico Madrid, Liga, ore 21:00