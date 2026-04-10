Pronostico Torino-Verona: la vittoria che sigilla la salvezza

Torino-Verona è una partita della trentaduesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

In quest’ultimo scorcio di campionato non sono previsti particolari sussulti nei percorsi di Torino e Verona. I granata sono ormai salvi dopo gli ultimi risultati: Roberto D’Aversa, subentrato a Marco Baroni a inizio marzo, ha portato quella tranquillità che serviva come il pane e dal suo arrivo il Torino ha ottenuto tre vittorie in cinque partite, evitando di venire risucchiato nella bagarre retrocessione.

Nel turno di Pasquetta un gol dello scozzese Adams ha regolato il fanalino di coda Pisa (0-1), permettendo ai granata di tornare ad esultare in trasferta (non accadeva da gennaio) e di portarsi a +9 sulla terzultima. D’Aversa da qui a maggio si gioca la riconferma, con la società che nel frattempo ha già iniziato a programmare la prossima stagione, che dovrà essere giocoforza meno turbolenta e caotica di questa, caratterizzata anche dalla feroce contestazione della tifoseria organizzata nei confronti del presidente Urbano Cairo.

Potrebbe non avere più obiettivi concreti neppure il Verona, vicinissimo al ritorno in Serie B dopo sette anni di massima serie. Gli scaligeri continuano a condividere l’ultimo posto con il Pisa (a malapena 18 punti) e la sconfitta con la Fiorentina, la terza di fila, somiglia alla pietra tombale sulle speranze salvezza degli uomini di Paolo Sammarco, a -9 dalla quartultima ed ormai con un piede e mezzo in cadetteria. Nel macth con la Viola però i gialloblù non hanno dato la sensazione di essere rassegnati, tutt’altro: la prestazione c’è stata ed un pareggio gli sarebbe stato persino stretto, visto che i gigliati hanno segnato il gol vittoria a 10 minuti dalla fine sull’unico tiro in porta (0-1).

Tra i più pericolosi sabato scorso, Belghali sarà confermato sulla corsia sinistra da Sammarco. A destra, invece, agirà Oyegoke. Dietro ballottaggio tra Frese e Valentini, con il primo leggermente favorito. Sammarco dovrà fare a meno di Suslov, espulso contro i viola per via della furente lite con Gudmundsson (anche lui finito sotto la doccia). Nel Torino non ci saranno Aboukhlal e Zapata: l’unico dubbio di D’Aversa è a centrocampo, dove dovrà scegliere uno tra Ilkhan e Prati.

Come vedere Torino-Verona in diretta tv e in streaming

Torino-Verona, in programma sabato alle 15:00 allo stadio “Olimpico-Grande Torino” di Torino, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma soltanto in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

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Il pronostico

Il Torino ha cambiato marcia soprattutto in casa: contro Lazio e Parma sono arrivati due successi interni con un parziale schiacciante di 6-1. D’Aversa ha ridato solidità e cinismo a un gruppo che ora gioca con la mente sgombra. Di contro, il Verona vive un paradosso: produce gioco (come visto contro la Fiorentina), ma non segna più, patendo oltremodo l’assenza di un finalizzatore lì davanti. Considerando che l’Hellas non batte il Toro in Serie A da 13 partite, la cabala e lo stato di forma pendono decisamente verso la sponda granata. Puntiamo sulla vittoria della squadra di D’Aversa, che vuole chiudere una volta per tutte il discorso salvezza e regalare una gioia a un pubblico ancora in contestazione con la presidenza.

Le probabili formazioni di Torino-Verona

TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Ilkhan, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Adams.

VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Frese; Oyegoke, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Belghali; Bowie, Orban.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0