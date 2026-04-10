Pronostico Rennes-Angers: il record continua

Rennes-Angers è una partita della ventinovesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

La spettacolare e importante vittoria contro il Brest della scorsa settimana ha permesso al Rennes di rimanere ancora in corsa per un posto nella prossima Champions League. In Ligue 1 la classifica nelle zone che contano è davvero cortissima e tutte le squadre impegnate in questo cammino possono sperare.

Dall’altro lato l’Angers cercherà in tutti i modi di prendersi dei punti per rimanere a metà classifica. Gli ospiti non hanno particolari ambizioni se non quella di mettere fine il più presto possibile alle paure che potrebbero derivare da diversi risultati negativi. Ma non è questa la partita adatta per riuscirci anche perché il Rennes ha un record spettacolare nelle sfide interne contro questa squadra che è destinato ad aumentare.

Nelle ultime 27 partite giocate in casa, infatti, i rossoneri hanno sempre segnato almeno un gol contro l’Angers. Insomma, ci pare di capire che si possa serenamente scrivere che i padroni di casa partano con un gol di vantaggio. Una situazione che dovrebbe rimanere tale e toccare, quindi, quota 28 gol consecutivi.

Come vedere Rennes-Angers in diretta tv e in streaming

Rennes-Angers è in programma sabato alle 21:05. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Comparazione quote La vittoria del Rennes è quotata 1.38 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è quotato invece a 1.85 su Lottomatica. Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

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Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus Il pronostico La vittoria del Rennes oseremmo dire che ci pare quasi scontata. La quota non è altissima ma piace da inserire in una possibile multipla del sabato. Quasi assicurato per quello che vi abbiamo raccontato prima il malloppo pieno. Le probabili formazioni di Rennes-Angers RENNES (4-4-2): Samba; Seidu, Ait Boudlal, Brassier, Merlin; Blas, Rongier, Camara, Tamari; Lepaul, Embolo.

ANGERS (5-3-2): Koffi; Raolisoa, Louer, Camara, Lefont, Ekomie; Belkhdim, van den Boomen, Belkebla; Machine, Sbai. POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 3-0