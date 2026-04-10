Pronostico Milan-Udinese: i rossoneri puntano sul fattore San Siro

Milan-Udinese è una partita della trentaduesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Scivolato a -9 dall’Inter, il Milan ha detto definitivamente addio al sogno scudetto. I rossoneri lunedì scorso hanno perso lo scontro diretto del “Maradona” con il Napoli (0-1) e sono stati pure scavalcati al secondo posto dagli azzurri di Antonio Conte. A decidere una partita tutt’altro che entusiasmante dal punto di vista dello spettacolo c’ha pensato un gol di Politano a 10 minuti dalla fine, con la squadra di Massimiliano Allegri che ha prodotto troppo poco per poter pensare di rifilare ai partenopei quella che sarebbe stata la loro prima sconfitta interna in questo campionato.

La prestazione scialba di Napoli riflette un po’ il momento non particolarmente esaltante che sta attraversando il Diavolo, nell’ultima trasferta battuto anche dalla Lazio (e sempre con lo stesso risultato, segno che l’attacco sta facendo molta fatica quando c’è da alzare il livello). Il Milan ora deve tornare a focalizzarsi sulla corsa Champions: bisogna difendere un posto tra le prime quattro e non sarà affatto scontato, se consideriamo che la Juventus quinta adesso è a -6, un divario che non può far dormire sonni tranquilli. Allegri confida nella mistica di San Siro per tornare subito a vincere: in casa il Milan ha perso a malapena una partita da agosto in poi ed ha vinto le ultime due contro Inter (1-0) e Torino (3-2).

Sarebbe un errore, al contempo, sottovalutare l’Udinese, squadra che nonostante non abbia più obiettivi sta rompendo le uova nel paniere ad avversari che sulla carta dovrebbero avere maggiori motivazioni.

Prima della sosta i friulani erano andati a vincere in casa del Genoa (0-2 a Marassi), mentre nello scorso weekend hanno interrotto addirittura la lunga striscia vincente dell’arrembante Como, bloccato sullo 0-0 in Friuli (secondo clean sheet di fila e quarto risultato utile nelle ultime 5 giornate). Il punto conquistato contro i lariani ha permesso alla formazione di Kosta Runjaic di raggiungere la fatidica quota 40 punti. A San Siro il tecnico bianconero ritrova il bomber Davis, che tornerà a guidare l’attacco con Zaniolo pronto ad innescarlo. Nel Milan è prevista una importante modifica tattica, con Allegri pronto a passare al 4-3-3: Athekame e Bartesaghi terzini e Tomori e Saelemaekers in panchina. Nel tridente offensivo Gimenez e Nkunku dovrebbero essere preferiti a Leao e Fullkrug.

Come vedere Milan-Udinese in diretta tv e in streaming

La sfida tra Milan e Udinese, in programma sabato alle 18:00 allo stadio “Meazza” di Milano, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma soltanto in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

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Il pronostico

Allegri cambia: spazio al 4-3-3 con l’obiettivo di scardinare la retroguardia friulana che ha blindato la porta nelle ultime due uscite. L’Udinese è in un momento positivo (4 risultati utili nelle ultime 5) e recupera il suo riferimento offensivo, Davis, ma a San Siro il Milan ha un ruolino di marcia quasi perfetto. I rossoneri hanno vinto le ultime quattro sfide contro i bianconeri, anche se l’astinenza offensiva recente suggerisce prudenza. La statistica del No Gol (segno uscito in cinque delle ultime sei per il Milan e nelle ultime due dell’Udinese) è la chiave del match. Ci aspettiamo una vittoria rossonera di “corto muso” per ripartire dopo il deludente ko di Napoli.

Le probabili formazioni di Milan-Udinese

MILAN (4-3-3): Maignan; Athekame, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi; Fofana, Modric, Rabiot; Pulisic, Gimenez, Nkunku.

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo; Davis.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0