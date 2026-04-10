Pronostico Cagliari-Cremonese: la paura prende il sopravvento

Cagliari-Cremonese è una partita della trentaduesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Il Cagliari a febbraio, dopo le tre vittorie di fila con Juventus, Fiorentina e Verona, sembrava avesse la salvezza in tasca, destinato ad un finale di stagione all’insegna della più totale tranquillità, senza né ansie né paure.

La squadra di Fabio Pisacane però ha smesso di lottare troppo presto e adesso si ritrova clamorosamente invischiata nella bagarre retrocessione: dal successo per 4-0 con gli scaligeri, datato 31 gennaio, i sardi hanno ottenuto 2 punti in otto giornate e sabato scorso hanno incassato il quarto KO di fila facendosi rimontare da un Sassuolo (2-1) senza obiettivi da tempo. Campanelli d’allarme che la società non ha più potuto ignorare: si spiega così la scelta di mandare tutti in ritiro per preparare la partita – a questo punto cruciale – dell’Unipol Domus con la Cremonese quartultima, che vincendo raggiungerebbe proprio i rossoblù in classifica a quota 30 punti. Un match da non sbagliare, insomma, anche perché nelle prossime giornate il Cagliari affronterà Inter, Atalanta e Bologna, un calendario decisamente in salita.

Margine d’errore ancora più ridotto, se vogliamo, per la Cremonese, che se il campionato terminasse oggi farebbe lo spareggio con il Lecce. L’effetto Giampaolo, per ora, è durato solo 90 minuti: all’esordio il nuovo tecnico ha battuto 2-0 il Parma, permettendo ai grigiorossi di tornare a vincere per la prima volta da dicembre, ma domenica scorsa i grigiorossi hanno rimediato la quinta sconfitta nelle ultime sei giornate, arrendendosi 2-1 al Bologna al termine di una gara che si è incendiata nel finale (ben due le espulsioni).

A finire in anticipo sotto la doccia è stato Maleh, che dunque salterà la delicata sfida di Cagliari. In difesa rivedremo Baschirotto, a centrocampo invece sarà emergenza viste le condizioni non ottimali di Thorsby: si candida per una maglia Bondo. Davanti con Bonazzoli dovrebbe giocare Okereke. Molti grattacapi anche per Pisacane: l’allenatore rossoblù, costretto a fare a meno di Dossena (squalificato), in attacco potrebbe schierare Folorunsho come falso nove, coadiuvato da Palestra ed Esposito. Indisponibile Pavoletti.

Come vedere Cagliari-Cremonese in diretta tv e in streaming

La sfida tra Cagliari e Cremonese, in programma sabato alle 15:00 all’Unipol Domus di Cagliari, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma soltanto in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

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Il pronostico

È la partita della paura. Entrambe le squadre arrivano da un periodo nero: il Cagliari ha fatto peggio di tutti negli ultimi cinque turni (appena un punto), mentre la Cremonese ne ha raccolti tre. Il dato più interessante riguarda l’approccio ai match: i sardi sono gli unici a non aver mai segnato nei primi 15 minuti, mentre i grigiorossi detengono il record negativo di gol nei primi tempi (appena 9). Con la tensione del ritiro ed il peso della classifica, ci aspettiamo una partita bloccata, almeno all’inizio. La statistica è schiacciante: se il Cagliari non segna mai in avvio e la Cremonese fatica a pungere prima dell’intervallo, lo 0-0 a metà gara è un’opzione solidissima per chi va a caccia di una quota interessante.

Le probabili formazioni di Cagliari-Cremonese

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zé Pedro, Mina, Dossena, Obert; Deiola, Gaetano, Adopo; Palestra, Esposito; Folorunsho.

CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Barbieri, Grassi, Bondo, Vandeputte; Okereke, Bonazzoli.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1