Pronostico Burnley-Brighton: sconfitta choc e addio Premier

Burnley-Brighton è una partita della trentaduesima giornata di Premier League e si gioca sabato: diretta tv, probabili formazioni, pronostico

Quattro sconfitte e due pareggi nelle ultime sei partite hanno definitivamente affossato le possibilità del Burnley di rimanere in Premier League. Per la retrocessione manca solamente l’aritmetica.

Una stagione maledetta per i padroni di casa che si stanno già preparando ad affrontare la Championship il prossimo anno. Mentre il Brighton, vedendo la classifica, e vedendo questo turno che mette in palio dei punti pesantissimi anche per via di alcuni scontri diretti infuocati, pensa ancora alla possibilità di prendersi una zona europea impronosticabile fino a pochissimo tempo fa. Le due vittorie di fila fuori casa, inoltre, fanno capire come i biancoazzurri siano una squadra al momento davvero in forma e che, nel corso delle ultime cinque, ha perso solamente una volta contro l’Arsenal e ha battuto pure il Liverpool.

In poche parole, se l’appetito vien mangiando, è normale pensare che adesso questa squadra spera assolutamente di chiudere nel miglior modo possibile la stagione. I tre punti per gli ospiti sono davvero alla portata di mano.

Come vedere Burnley-Brighton in diretta tv e in streaming

La sfida Burnley-Brighton è in programma sabato alle 16. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Comparazione quote La vittoria del Brighton è quotata 1.73 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL invece ha un valore di 1.68 su Lottomatica. Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

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Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus Il pronostico La vittoria del Brighton è decisamente alla portata di una squadra che sta facendo un cammino entusiasmante nel girone di ritorno. Sfida da colpaccio esterno e sogni europei ancora vivi. Molto vivi. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Le probabili formazioni di Burnley-Brighton BURNLEY (3-4-2-1): Dubravka; Humphereys, Esteve, Worrall; Walker, Ward-Prowse, Eguchukwu, Hartman; Mejbri, Anthony; Flemming.

BRIGHTON (4-2-3-1): Verbruggen; Wieffer, van Hecke, Boscagli, Kadioglu; Milner, Gross; Gomez, Hinshelwood, Minteh; Welbeck. POSSIBILE RISULTATO: 0-3