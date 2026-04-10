Pronostico Brentford-Everton: quattro turni dopo una vittoria pesante

Brentford-Everton è una partita della trentaduesima giornata di Premier League e si gioca sabato: diretta tv, probabili formazioni, pronostico
Appaiate a quota 46 in classifica, queste due squadre si giocano un posto in Europa per il prossimo anno. Una sfida d’altissima quota che ha regalato molte emozioni nel corso del match d’andata.
Il Brentford, un girone fa, riuscì ad avere la meglio e ci sono ottime possibilità per i biancorossi di casa di prendersi di nuovo l’intero malloppo. Anche perché, prima o poi, il trend negativo fatto vedere nel corso delle ultime uscite interne deve finire. Quattro gare senza vittorie, per una squadra come questa, sono troppe per non pensare che non ci possa essere un cambio di marcia nell’immediatezza delle cose. Semplice? No, ovviamente, ma nemmeno impossibile.
I sei risultati utili di fila dell’Everton sono stati interrotti prima della sosta dal match contro l’Arsenal. Ci sta, eccome, una sconfitta contro la capolista. E nonostante l’assenza di Grealish, il migliore della rosa che ha chiuso in anticipo la sua stagione, la squadra blu di Liverpool ha dimostrato di avere un enorme bagaglio morale. Ma in questa partita potrebbe non bastare.
Come vedere Brentford-Everton in diretta tv e in streaming
La sfida Brentford-Everton è in programma sabato alle 16. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
Comparazione quote
La vittoria del Brentford è quotata 2.15 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL invece ha un valore di 1.72 su Lottomatica.
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Il pronostico
Stupisce senza dubbio la quota del GOL, perché noi crediamo, visti i numeri, che almeno una rete per squadra questa partita la potrebbe assolutamente regalare. Oltre questo ci pare assai probabile una vittoria interna.
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Le probabili formazioni di Brentford-Everton
BRENTFORD (4-2-3-1): Kelleher; Kayode, Pinnock, Van den Berg, Lewis-Potter; Henderson, Jensen; Outtara, Damsgaard, Schade; Thiago.
EVERTON (4-2-3-1): Pickford; O’Brien, Tarkowski, Keane, Mykolenko; Gueye, Garner; McNeil, Dewsbury-Hall, Ndiaye; Beto.
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