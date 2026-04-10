Pronostico Avellino-Catanzaro: così tutti felici

Avellino-Catanzaro è una partita valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico
Le due sconfitta di fila rimediate nel corso delle ultime settimane hanno rimesso (poco) in discussione la salvezza diretta dell’Avellino. I punti di distacco sono diversi e anche i playoff, a dire il vero, non è che siano poi così lontani. Ma Ballardini con i suoi uomini farebbe bene prima a guardarsi indietro.
Il Catanzaro viene dall’amarezza di essere stato raggiunto quando era anche in superiorità numerica, nei minuti di recupero dal Monza. Il pareggio del Ceravolo è un boccone amarissimo da mandare giù, ma i calabresi di Aquilani anche in altre circostanze hanno dimostrato di avere la forza di reagire immediatamente. E la partita in Campania è una di queste: tosta, senza possibilità d’appello. Sicuramente, negli ospiti, il rientro di Iemmello dopo la squalifica sarà un fattore importante da tenere in considerazione nell’arco dei 90minuti.
Partono, ovviamente, per quella che è la classifica, leggermente favoriti gli ospiti. Il Catanzaro vuole difendere il quinto posto che almeno darebbe la possibilità di giocare i playoff in casa. Una situazione che può aiutare ad andare avanti nella post season e, anche un pareggio su un campo così complicato come il Partenio, potrebbe essere utile. Ecco perché con un punto potrebbero essere davvero tutti felici.
Come vedere Avellino-Catanzaro in diretta tv e in streaming
Avellino-Catanzaro in programma sabato alle 17:15, sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Comparazione quote
Il pareggio è quotato 3.15 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è a 1.75 su Goldbet, Lottomatica.
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus
Il pronostico
Di certo ci aspettiamo una gara spettacolare, almeno da un gol per squadra (e la quota è alta). Occhio come detto al pareggio, che potrebbe accontentare entrambe e potrebbe avvicinare gli obiettivi stagionali.
Le probabili formazioni di Avellino-Catanzaro
AVELLINO (4-3-1-2): Daffara; Cancellotti, Simic, Enrici, Sala; Sounas, Palmiero, Besaggio; Palumbo; Patierno, Biasci.
CATANZARO (4-3-3): Pigliacelli; Favasuli, Cassandro, Antonini, Brighenti; Pontisso, Petriccione, D’Alessandro; Liberali, Iemmello, Pittarello.
POSSIBILE RISULTATO: 1-1
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus