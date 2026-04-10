Pronostici Roma-Pisa: marcatore e tiri in porta

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Roma-Pisa, i pronostici del match: dal marcatore ai tiratori, ecco tutte le dritte

Uno degli ultimi treni per provare a ritornare in corsa Champions, la Roma ospita il Pisa nella classica partita da non sbagliare per gli uomini di Gasperini, a quattro lunghezze di distanza dal Como e a tre punti dalla Juve.

Malen raccoglie il pallone dalla porta
Pronostici Roma-Pisa: marcatore e tiri in porta (Ansa Foto) – IlVeggente.it

Spinti dal calore del proprio pubblico, è verosimile immaginare che i giallorossi possano avere un approccio veemente al match provandone ad indirizzare lo spartito sin dai primi minuti. In ottica marcatore la scelta ricade su Malen: a secco da tre partite, l’olandese vuole riannodare i fili del discorso e caricarsi sulle spalle una squadra riscopertasi piuttosto fragile.

Il rientro a pieno regime di Matias Soulé amplia il mosaico di frecce a disposizione del tecnico di Grugliasco: sia l’argentino che Lorenzo Pellegrini, a segno nella trasferta di San Siro nonché ultimo ad arrendersi, forte dei tre gol siglati nelle ultime cinque gare, sono candidati autorevoli a scoccare almeno due conclusioni nello specchio di porta difeso da Nicolas.

Malen marcatore plus; Soulé e Pellegrini Over 1,5 tiri in porta si trovano complessivamente a quota 12,07 su Goldbet.

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