Pronostici Real Madrid-Girona: marcatore e tiratori

Tutti i pronostici della gara in programma al Bernabeu: ultima chiamata per le Merengues di Arbeloa, i dettagli

Reduce dalla sconfitta casalinga contro il Bayern Monaco, il Real Madrid è atteso dalla classica prova del nove contro il Girona: perdere punti anche questa sera vorrebbe dire consegnare di fatto (ma non de iure) il campionato nelle mani del Barcellona, ora distante sette punti.

Ecco perché – nonostante l’incombente ritorno con i bavaresi – Arbeloa ha deciso di non varare il turnover. Spazio dunque al solito tridente, con Mbappé al centro di un attacco che non può prescindere dai suoi gol: quote alla mano, potrebbe non convenire puntare sul francese marcatore, per il quale risulta più intrigante l’opzione Over 2,5 tiri in porta plus.

Decisivo nelle partite che contano, questa sera è Bellingham il prescelto per far saltare il banco: molto golosa in termini di quote anche per la predisposizione del Girona a prendere gol di testa, la tentazione che porta ad almeno un gol dell’ex tuttocampista del Dortmund ha il suo perché.

Con Vinicius che non dovrebbe fallire l’appuntamento con (almeno) due tiri in porta, chiudono in cerchio prima Valverde – on fire in questo periodo e stabile nella media di conclusioni provate – ed Echeverri: per entrambi l’Over 0,5 tiro in porta plus è una sorta di garanzia.

Bellingham marcatore plus; Mbappé Over 2,5 tiri in porta plus, Vinicius Over 1,5 tiri in porta plus, Valverde ed Echeverri Over 0,5 tiro in porta plus si trovano a quota 14,37 su Goldbet.