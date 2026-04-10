I pronostici di venerdì 10 aprile: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

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I pronostici di venerdì 10 aprile, ci sono gli anticipi di Serie A, Serie B, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

Pioggia di anticipi in questo venerdì 10 aprile, con in campo praticamente tutti i principali campionati europei: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1.

I pronostici di venerdì 10 aprile: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1 (Ansa Foto) – IlVeggente.it

 

In Serie A ad aprire le danze saranno Roma e Pisa, reduci da sconfitte deludenti. I giallorossi sono stati presi a pallate dall’Inter e le speranze di qualificazione alla prossima Champions League sono sempre meno. Ridotte al lumicino anche le speranze di salvezza del Pisa, dopo il ko nel turno casalingo contro il Torino.

I capitolini hanno bisogno di una vittoria “pulita” e convincente per ritrovare fiducia dopo l’imbarcata di San Siro. I toscani, dal canto loro, soffrono di un’anemia offensiva cronica (terzo peggior attacco del torneo) e non segnano da due turni. Storicamente questa sfida non regala goleade: i segni Under 2.5 e No Gol sono usciti negli ultimi quattro precedenti.

Pronostici: la scelta del Veggente

1X + MULTIGOL 1-4 in West Ham-Wolverhampton, Premier League, ore 21:00

Vincenti

  • ROMA (in Roma-Pisa, Serie A, ore 20:45)
  • TWENTE (in Twente-Volendam, Eredivisie, ore 20:30)
  • MARSIGLIA (in Marsiglia-Metz, Ligue 1, ore 20:45)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

  • Neuchâtel Xamax-Stade Nyonnais, Challenge League, ore 19:30
  • Salisburgo-Lask Linz, Austria Bundesliga, ore 19:30
  • Den Bosch-Cambuur, Eerste Divisie, ore 20:00

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Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

  • Augsburg-Hoffenheim, Bundesliga, ore 20:30
  • Frosinone-Palermo, Serie B, ore 20:30
  • Paris FC-Monaco, Ligue 1, ore 19:00
Comparazione quota totale (gol + over): 14.05 GOLDBET ; 14.40 SPORTBET; 14.05 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

X in Augsburg-Hoffenheim, Bundesliga, ore 20:30

 

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