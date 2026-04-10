I pronostici del weekend (11-12 aprile): Serie A e campionati esteri

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I pronostici del weekend, trentaduesima giornata di campionato in Serie A, in campo anche Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

Tornano in campo tutti i principali campionati europei: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1. Vittorie in arrivo per Milan, Arsenal, Lione, Real Sociedad e Benfica.

I pronostici del weekend (11-12 aprile): Serie A e campionati esteri (Ansa Foto) – IlVeggente.it

Tra le partite da almeno tre gol complessivi, dando un’occhiata alla variazione delle quote, alle statistiche e agli expected goals delle squadre in questione, occhio a Sparta Rotterdam-PSV, Barcellona-Espanyol, NEC-Feyenoord, Lipsia-Borussia Monchengladbach e Stoccarda-Amburgo.

I pronostici sulle altre partite

Tra le sfide da almeno un gol per squadra riflettori puntati in particolare su Chelsea-Manchester City, Atalanta-Juventus, Como-Inter, Athletic Bilbao-Villarreal e Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen.

Pronostici: le partite da almeno tre gol complessivi

Sparta Rotterdam-PSV, Eredivisie, sabato 18:45
Barcellona-Espanyol, Liga, sabato 18:30
NEC-Feyenoord, Eredivisie, domenica 14:30
Lipsia-Borussia Monchengladbach, Bundesliga, sabato 15:30
Stoccarda-Amburgo, Bundesliga, domenica 17:30
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Le probabili squadre vincenti: i pronostici

Lione (in Lione-Lorient, Ligue 1, domenica 18:45)
Milan (in Milan-Udinese, Serie A, sabato 18:00)
Arsenal (in Arsenal-Bournemouth, Premier League, sabato 13:30)
Real Sociedad (in Real Sociedad-Alaves, Liga, sabato 14:00)
Benfica (in Benfica-Nacional Madeira, Primeira Liga, domenica 19:00)
Comparazione quota totale (gol + over): 54.42 GOLDBET ; 64.12 SPORTBET; 54.42 LOTTOMATICA

Partite da almeno un gol per squadra

Chelsea-Manchester City, Premier League, sabato 17:30
Atalanta-Juventus, Serie A, sabato 20:45
Como-Inter, Serie A, domenica 20:45
Athletic Bilbao-Villarreal, Liga, domenica 21:00
Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen, Bundesliga, sabato 15:30
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