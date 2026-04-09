Pronostico West Ham-Wolverhampton: la salvezza passa da questa sfida

West Ham-Wolverhampton è una partita della trentaduesima giornata di Premier League e si gioca venerdì alle 21:00: diretta tv, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Dopo uno stop di tre settimane per via degli impegni delle nazionali e del turno di FA Cup, la Premier League riparte con uno scontro salvezza – si fa per dire – tra due squadre che annaspano da tempo in zona retrocessione, West Ham e Wolverhampton. In realtà solamente gli Hammers hanno chance concrete di restare in massima serie, visto che i Wolves nonostante lo scatto d’orgoglio che hanno avuto da fine dicembre in poi sono già con un piede e mezzo in Championship da mesi, dovendo recuperare ben 13 punti sulla quartultima.

Eppure gli uomini di Rob Edwards, probabilmente grazie al fatto di poter scendere in campo con un certa spensieratezza (era difficile fare peggio della disastrosa prima parte di stagione) non stanno regalando niente a nessuno, anzi. Nelle due partite di campionato disputate a marzo il Wolverhampton si è preso addirittura lo scalpo dei campioni d’Inghilterra in carica del Liverpool, battuti 2-1 al Molineux e prima della sosta avevano conquistato un buon punto in casa del Brentord (2-2). In mezzo la sfida, sempre con il Liverpool, in FA Cup, in cui però i nero-oro non sono riusciti a bissare il trionfo di qualche giorno prima, arrendendosi 3-1 ai Reds. In ogni caso i Wolves hanno incassato soltanto 2 sconfitte nelle ultime 7 partite, dimostrando di avere ancora la forza di battagliare.

Hammers fuori dalla zona rossa in caso di vittoria

Il West Ham invece ha un punto in meno del Tottenham quartultimo e deve assolutamente battere i Wolves per abbandonare seppur momentaneamente la zona rossa.

La squadra di Nuno Espirito Santo è rimasta a galla grazie ai miglioramenti nella propria metà campo, che gli hanno permesso di frenare l’emorragia di di gol incassati. Domenica scorsa gli Hammers si sono arresi dopo i rigori al Leeds nel quarto di finale di FA Cup (terminato 2-2 tra regolamentari e supplementari), mancando l’accesso alla semifinale. La testa di Bowen e compagni, tuttavia, è già rivolta al match con i Wolves, che potrebbe rappresentare una possibile svolta.

Come vedere West Ham-Wolverhampton in diretta tv e in streaming

West Ham-Wolverhampton è in programma venerdì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

Il West Ham arriva a questa sfida con il morale scosso dall’eliminazione ai rigori in FA Cup contro il Leeds, ma con la consapevolezza che il destino della stagione passi da qui. La squadra di Espirito Santo ha mostrato segnali di crescita difensiva, ma dovrà fare i conti con un Wolverhampton “leggero” e pericolosissimo. I Wolves, nonostante l’ultimo posto e la retrocessione a un passo, hanno perso solo 2 delle ultime 7 partite, battendo persino il Liverpool a marzo. La spensieratezza di Edwards contro la disperazione di Nuno: un mix che promette scintille. I londinesi hanno motivazioni infinitamente superiori e il fattore campo potrebbe risultare decisivo. Tuttavia, i Wolves non regalano nulla e hanno dimostrato di saper pungere anche contro le big. Difficilmente vedremo una valanga di gol, data la posta in palio per i padroni di casa. Il nostro consiglio riguarda la combo 1X+Under 3.5.

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Le probabili formazioni di West Ham-Wolverhampton

WEST HAM (4-4-2): Hermansen; Wan-Bissaka, Mavropanos, Disasi, Diouf; Bowen, Mateus Fernandes, Soucek, Traoré; Pablo Felipe, Castellanos.

WOLVERHAMPTON (3-4-1-2): José Sa; Mosquera, S. Bueno, Krejci; Tchatchoua, Bellegarde, André, Angel Gomes; H. Bueno; Armstrong, Mané.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1